فى ذكرى ميلاد يوسف داوود .. أول مسيحي ألقى خطبة الجمعة

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان القدير الراحل يوسف داوود، الذى ولد في 10 مارس 1938 بمحافظة الإسكندرية، وتخرج في كلية الهندسة قسم الكهرباء عام 1960. عمل مهندسًا في البداية ولكن بعد ذلك تفرغ للفن.

كانت بداية يوسف داوود، في مسرحية "زقاق المدق"، وبرع في تقديم العديد من الأدوار الكوميدية، وقد تعددت أعماله بين الدراما التلفزيونية والسينمائية والمسرح لتصل إلى أكثر من مائة عمل.





شارك يوسف داوود، في أفلام "كراكون في الشارع، النمر والأنثى، السادة الرجال، اﻹرهاب والكباب، سيداتي آنساتي، أمير الظلام، عسل أسود، عمارة يعقوبيان".





وفي مسلسلات كثيرة منها: "أنا وأنت وبابا في المشمش، حكايات زوج معاصر، يوميات ونيس، تامر وشوقية"، وفي مسرحيات "الواد سيد الشغال، والزعيم، وبودي جارد".