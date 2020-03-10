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أخبار البلد

من بينها منع الاعتكاف وتقليص مدة الخطبة.. إجراءات جديدة من السعودية للوقاية من تفشي كورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 06:22 ص
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
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محمد الصاحى

وجه وزير الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بعدد من الإجراءات الوقائية المؤقتة المتعلقة بالصلوات، والتي سيتم العمل عليها داخل السعودية في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

ووفقا لما نشرته الوزارة عبر حسابها في «تويتر» فإن تلك الإجراءات الوقائية تضمنت تقليل المدة بين الأذان والإقامة إلى 10 دقائق، وألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة، وإيقاف إجراءات تفطير الصائمين.

وشملت الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة الشئون الإسلامية في المملكة العربية السعودية منع الاعتكاف، وإزالة الأطعمة والتمور، وإزالة أكواب المياه المستعملة.

يأتي ذلك في إطار خطة المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية، لتعزيز إجراءاتها الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

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