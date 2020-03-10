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محافظات

10 مواقع جديدة لتجمعات تنموية بوسط سيناء ..تعرف عليها

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:12 ص
صدى البلد
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احمد صالح
تمثل التجمعات التنموية التي تم أقامتها بمركزي الحسنة ونخل بوسط سيناء، بداية لعمليات التوطين في المنطقة لجذب السكان من مختلف محافظات الجمهورية ، حيث سيتم تسليم مزرعة ومنزل لكى منتفع لتحقيق الاستقرار الأسري.

وقد صدر القرار الجمهوري برقم 556 لسنة 2019 بشأن تلك المساحات والمناطق التي سيقام فيها 10 تجمعات تنموية جديدة بمنطقة وسط سيناء.

 وذلك بتخصص المساحات من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة شمال سيناء لاستخدامها فى إقامة تجمعات تنموية وهى:
مساحتا 20.77 فدان (سكنى)، 430.12 فدان (زراعى)، ناحية أم مفروث.
ومساحتا 14.85 فدان (سكنى)، 534.52 فدان (زراعى)، ناحية بغداد.
ومساحتا 27.91 فدان (سكنى)، 683.57 فدان (زراعى)، ناحية الدفيدف.
ومساحتا 28.14.91 فدان (سكنى)، 583.61 فدان (زراعى)، ناحية النوافعة.
ومساحتا 45.02 فدان (سكنى)، 1760.13 فدان (زراعى)، ناحية خشم الجاد.
ومساحتا 21.34 فدان (سكنى)، 500.2 فدان (زراعى)، ناحية طيبة الثمد.
ومساحتا 48.24 فدان (سكنى)، 1884.51 فدان (زراعى)، ناحية الخفجة نخل.
ومساحتا 16.18 فدان (سكنى)، 119.57 فدان (زراعى)، ناحية طويل الحامض.
مساحتا 21.26 فدانا (سكنى، زراعى)، ناحية نثيلة 1، نثيلة 2،.
ومساحتا 62.76 فدان (سكنى)، 1153.19 فدان (زراعى)، ناحية أبو رصاصة نخل

وفي هذا الصدد شهد مركز ومدينة الحسنة بشمال سيناء، زيارة وفد من وزارة الزراعة، منطقة وسط سيناء وذلك للمرور على مواقع التجمعات التنمويه ومعاينة طبيعة الاراضى بها والوقوف على اخر التطورات بها .

وترأس الوفد الدكتور نعيم مصيلحى ، رئيس مركز بحوث الصحراء ، وعضوية كل من : الدكتور أحمد عبد العزيز ، نائب رئيس مركز بحوث الصحراء،والمهندس عاطف مطر، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة ، والمهندس كرم عبد الفتاح، مسئول التجمعات التنموية بوسط سيناء .

وقامت اللجنة بأخذ العينات من منطقة وادي البروك مركز الحسنة منطقة وسط سيناء ، لوضع تقريرها النهائي بشأن إمكانية وصول مياه ترعة السلام للمنطقة وذلك من اجل التوسع في سياسة التوطين بمركزي الحسنة ونخل والبدء في توزيع المنزل والمزرعة علي المنتفعين في مختلف التجمعات التنموية .

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