التنمية المحلية: مبادرة مشروعك تهتم بـ تمويل المشروعات ذات الميزة التنافسية.. فيديو

قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن مبادرة "مشروعك" منتشرة في 27 محافظة، وتم عقد أكثر من ورشة عمل في الفترات الماضية للتدريب وتأهيل مديري "مشروعك" ومساعديهم.





وأضاف خالد قاسم، خلال حواره بـ برنامج "هذا الصباح" الذي يذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الوزير اجتمع مع مساعدي المحافظات، وتم التنسيق لتسهيل الإجراءات على المواطنين.





وأشار إلى أهمية اختيار جودة المشروعات بشكل عام، وهناك خطة لذلك الاختيار، وبالتالي فإن المشروعات ذات الأولوية وفقا لاحتياجات المحافظة، تقوم المبادرة بتمويلها.





وأوضح أن المبادرة تسعى لإبراز المزايا التنافسية لكل محافظة، بالإضافة إلى جودتها فيما يخص المنتجات التي يخرجها المشروع.





وأكد أن المبادرة تسعى لأن تفيد المشروعات الممولة، المحافظة وأبناءها في المقام الأول.