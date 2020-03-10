ساحر برتغالي وراء انتفاضة شياطين مانشستر في الدوري الإنجليزي





برونو في فيرنانديز الذي انضم إلى مانشستر يونايتد في شهر يناير الماضي، استطاع أن يخطف قلوب عشاق الشياطين الحمر سريعا، بسبب تمريراته الساحرة، وأهدافه المؤثرة.





لم يعرف مانشستر يونايتد طعم الهزيمة منذ مجيء برونو فيرنانديز، حيث لعب الفريق 8 مباريات منذ قدومه في جميع المسابقات، لم يتجرع خلالهم طعم الهزيمة، كما قاد الفريق للتقدم إلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.





وسجل برونو فيرنانديز ثلاثة أهداف وصنع مثلهما، منذ انضمامه إلى مانشستر يونايند.





وتوج برونو فيرنانديز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، عن شهر فبراير، منقوقا على كل من روي بارتيسيو حارس وولفرهامبتون، وهاري ماجوير، مدافع مانشستر يونايتد، وبيير أوباميانج، مهاجم أرسنال، وريتشارليسون، لاعب إيفرتون.

شهران فقط كانا كافيين للجوهرة البرتغالية برونو فرنانديز لإحداث طفرة كبيرة في فريق أداء وترتيب مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي، وقيادة الفريق للاقتراب من المربع الذهبي، بعد بداية مخيبة.