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اقتصاد

لمواجهة الأمطار.. مياه الشرب ترفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الشركات

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 12:50 م
الامطار
الامطار
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آمنة عبدالعظيم
قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه تم رفع درجات الاستعداد بشركات المياه تحسبا لموسم الأمطار، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع جميع الشركات التابعة للشركة القابضة من خلال المتابعة للمحافظات المعرضة لحالة الأمطار الغزيرة على وجه الخصوص، للتأكد من جاهزية المحطات والشبكات وشنايش الأمطار وصلاحية المولدات الكهربائية وتوافر المواد البترولية اللازمة لتشغيل المولدات وخطة الانتشار المعدة بالتنسيق مع المحافظات للتعامل مع الأمطار خلال الموجة القادمة، في إطار توجيهات الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.


وأكد المهندس ممدوح رسلان أن هناك تنسيقا بين جميع الوزارات والأجهزة المعنية وهيئة الأرصاد الجوية لاتخاذ الاحتياطات اللازمة والإجراءات الاحترازية وتنفيذ خطط الطوارئ ونشر سيارات شفط المياه فى مطالع الكباري والأنفاق للتعامل الفوري مع المياه، بالإضافة إلى مراجعة نقاط تمركز الشفاطات الكبرى بالقرب من البؤر المعروفة بتجمع المياه بها.


وأضاف أنه تم تشكيل فرق متخصصة لمراجعة جميع أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط،، وصيانة سيارات النافورى وسيارات الكسح لتكون جاهزة فى أى وقت، للتعامل مع المواقف الطارئة.


وأشار إلى أن جميع الشركات التابعة وضعت خطة استعداد مبكرة، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والوحدات المحلية على نطاق كل محافظة لتوحيد الجهود ووضع سيناريوهات تفصيلية وخطط للإجراءات التى يمكن تنفيذها عند حدوث أى طارئ.


وأوضح أنه تم تخصيص فرق عمل سريعة للتدخل فى حالة حدوث سيول، وإنشاء غرفة عمليات لمتابعة أخطار السيول، وتجهيز مجموعات للصيانة الكهربية والميكانيكية والشبكات فى حالة الاستعدادات القصوى للتعامل مع أى تأثيرات.
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