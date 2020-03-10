لمواجهة الأمطار.. مياه الشرب ترفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الشركات

قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه تم رفع درجات الاستعداد بشركات المياه تحسبا لموسم الأمطار، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع جميع الشركات التابعة للشركة القابضة من خلال المتابعة للمحافظات المعرضة لحالة الأمطار الغزيرة على وجه الخصوص، للتأكد من جاهزية المحطات والشبكات وشنايش الأمطار وصلاحية المولدات الكهربائية وتوافر المواد البترولية اللازمة لتشغيل المولدات وخطة الانتشار المعدة بالتنسيق مع المحافظات للتعامل مع الأمطار خلال الموجة القادمة، في إطار توجيهات الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.







