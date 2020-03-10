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تعليم

التعليم الإلكتروني البديل الأول.. الأعلى للجامعات يحسم مصير تعطيل الدراسة اليوم

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 01:30 م
تعطيل الدراسة
تعطيل الدراسة
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نهلة الشربينى

أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المجلس الأعلى للجامعات سيعقد اجتماعا طارئا اليوم برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، لمراجعة الخطط الموضوعة وتقييم الأداء والإجراءات المتخذة من قبل كافة الجامعات للتعامل مع فيروس كورونا على مستوى التوعية وطرق الوقاية وعلى مستوى المستشفيات الجامعية وتقسيم الطلاب بالكليات في بعض الجامعات لتقليل التجمعات.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن كل هذه الإجراءات التي تقوم بها الجامعات يقيمها المجلس ويراجعها، مشيرة إلى أن الوضع آمن في الجامعات حتى هذه اللحظة بسبب إجراءات الوقاية والنظافة والتوعية الجيدة ووحدات الترصد الوبائي في الجامعات تقوم بعملها كما تم تدريب الاطقم الطبية بشكل جيد.

وبالنسبة لتعطيل الدراسة قال المصدر أن من ضمن الإجراءات المتخذة حاليا تفعيل وسائل التعليم الإلكترونية في شرح بعض المقررات وبعض الدروس للطلاب في التخصصات العلمية المختلفة وكيفية الاستعانة بطرق التعليم الالكترونية وتكنولوجيا الاتصال في بعض المقررات الدراسية للطلاب.


وخاطب المجلس الأعلي للجامعات، أمس رؤساء الجامعات باتباع الاحتياطات اللازمة واتخاذ الإجراءات الوقائية، والتى من شأنها منع انتشار الفيروس، وسرعة الكشف عن أية إصابة به داخل الجامعات، ومنها:

1-تفعيل دور إدارة الأزمات.

2- تحديد فرق مخصصة للتعامل مع أى حالة اشتباه بكل جامعة.

3- وضع خطط للتدريس فى حالة الاضطرار لتعطيل الدراسة .

4-النظر فى توصيات المجلس الأعلى للجامعات فى خطته الوقائية.


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