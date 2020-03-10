سعد سليم يدلي بصوته في انتخابات الجمهورية

أدلى الكاتب الصحفي سعد سليم رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، بصوته في انتخابات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بمؤسسة دار التحرير.





وقال سليم، إن الانتخابات تجري في جو ديمقراطي كامل، وفي هدوء واستقرار، تحت إشراف قضائي كامل.





من جانب آخر تفقد رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير، اليوم ، اللجان الانتخابية لانتخابات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بمقر مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر.





فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة وعمومية مؤسسة "دار التحرير للطبع والنشر" فى التاسعة من صباح اليوم ، باب التصويت ،أمام الناخبين المشاركين في ثالث جولات انتخابات المؤسسات الصحفية القومية وفقا لقانون الهيئة الوطنية للصحافة 179 لسنة 2018، وتضم مؤسسة "دار التحرير" وفقا للأرقام الرسمية 762 صحفيا، و1322 إداريا و1256 عاملا، ليصل إجمالي عدد العاملين بها إلى 3340 فردًا في 10 إصدارات صحفية ورقية.





ووفقًا للكشوف النهائية للهيئة الوطنية للصحافة يتنافس من دار التحرير 14 مرشحًا لمجلس الإدارة من الصحفيين وهم : أحمد صلاح ، أحمد خميس، أحمد العطار، جاد إبراهيم ، خالد صلاح الدين، رأفت حسونة، سوسن عبد الباسط، شرين حاتم ، عبد الناصر عبدالله، علاء طه، محمد المنايلى ، محمد حرحش،هشام شاهين، نسرين صادق.





ولمجلس الادارة اداريين يتنافس 14 مرشحا وهم: أحمد عبد الفتاح،أحمد فؤاد،أحمد حسن ، إيمان إبراهيم، سعيد الصاوى،صالح حميدة ،عادل مغربى، عز عزمى ، ميدو، محمد مصباح، أبو العزم، محمود الشامى، مصطفى هلال ،وليد فتحى .





وعن العمال يتنافس 10 مرشحين لمجلس الادارة وهم :أحمد عبد الخالق ، الدندراوى ، حسن شاكر ، رمضان سيد صالح ، سند جمعة سند، عادل موسى، عبد الله عبد ربه ، عزت المدرك،نور نبوى،ياسر الغريب.





وللجمعية العمومية يتنافس 9 مرشحين عن الصحفيين وهم :أحمد سعداوى ،أسامة زايد، إسلام أبو العطا، شريف شوقى ، ضياء خاطر ، محمد فتحى ، محمد منير، ناصر عبد النبى، يحيى مدبولي.





و 11 مرشحا عن الإداريين وهم أحمد أمين ،إسلام شفيق، سعيد مرسى ،صابر البطل، صواف السيد، عمر يحيى ، محمود حسنين، مصطفى كمال فرج ، هانى عميش، وليد على ، ياسر إسماعيل.





و10 مرشحين عن العمال وهم : إبراهيم رشاد، أحمد شديد، إنسان مطر،سيد أبو حفيظة،تامر مدبولى، عبد العظيم محمد التهامى، فوزى فوزى على ، محمد ثابت الهجان، محمد فوزى، محمود عبد اللطيف.