AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وزير التعليم العالي يبحث مع سفير غينيا الاستوائية دعم المؤسسات التعليمية ببلاده

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:49 م
وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى
Advertisements
نهلة الشربينى
استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى اليوم الثلاثاء، خوسيه أسونو سفير غينيا الاستوائية بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة.

وأكد الوزير المكانة الخاصة لدول إفريقيا لدى مصر والتى تمثل واقع وحاضر مشترك من العلاقات الطيبة، مؤكدا حرص الوزارة على دعم العلاقات بين البلدين بكافة المجالات العلمية والتعليمية والثقافية.

وبحث الجانبان سبل التعاون المشترك فى مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، وتقديم كافة سبل الدعم للمؤسسات التعليمية بغينيا الاستوائية، وكذا زيادة عدد المنح الدراسية لطلابها للدراسة بالجامعات المصرية فى تخصصات الطب والزراعة والترجمة وتدريس اللغة العربية وغيرها من التخصصات، ووعد الوزير بتذليل الصعوبات التي تواجههم.

وأوضح د. عبد الغفار أن المركز الثقافى المصرى لتعليم اللغة العربية بالإدارة المركزية للطلاب الوافدين تم تجهيزه بأحدث الوسائل لتقليل شعور الاغتراب لديهم، مشيرا إلى ترحيب المركز لاستقبال جميع الطلاب الوافدين لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

وأشار الوزير إلى مبادرة "ادرس فى مصر"،  موضحا أن التطبيق الخاص بالمبادرة يتيح بيانات كافة مؤسسات التعليم العالي في مصر المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي، مضيفا أن التطبيق يساعد أيضًا الطلبة الوافدين والراغبين فى الدراسة بمصر من جميع أنحاء العالم في التعرف على المؤسسات التعليمية في مصر، كما يوضح مجالات التخصصات المختلفة والبرامج المميزة المتاحة في مرحلة التعليم الجامعي.

من جانبه أعرب سفير غينيا الاستوائية عن تقدير شعبه وحكومته لمصر، مشيرًا إلى ما تمثله العلاقات مع مصر من خصوصية وتميز وتقدير لدى شعب غينيا الاستوائية، مشيدا بدور مصر الرائد وما تقدمه من دعم ومساندة لأشقائها الأفارقة، خاصة فى المجالات التعليمية والعلمية، مثنيًا على دعم مصر لطلاب غينيا الاستوائية والترحيب بزيادة عددهم للدراسة بالجامعات المصرية.

حضر اللقاء الدكتورة كاميليا صبحي القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور محمد الشناوى مستشار الوزير للاتفاقيات والعلاقات الدولية، والدكتورة رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، والدكتورة ميادة بلال رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثقافى، والملحق الثقافى لجمهورية غينيا الاستوائية بالقاهرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي يستقبل السفير الألماني بالقاهرة لبحث التعاون العلمي

وزير التعليم العالي يشهد احتفال المكتب الثقافي الكويتي بالقاهرة بمناسبة حصوله على 3 شهادات أيزو

التعليم العالي في أسبوع.. عبد الغفار يطمئن على حالة الطلاب المصريين الدارسين في الصين.. وتفاصيل زيارة الوزير للولايات المتحدة الأمريكية

وزير التعليم العالي أكد استعداده لزيادة عددهم.. 1300 طالب أردني يدرسون بالجامعات المصرية في العام الدراسي الحالي

التعليم العالي في اسبوع.. مبادرة التعليم العالي للدراسات العليا للمهنيين لـ 2020/2021.. التعاقد مع المصرية للاتصالات لتطوير بنية المعلومات بالجامعات

خالد عبد الغفار يعلن تفاصيل استعدادات عقد المنتدى العالمي للتعليم العالي.. مناقشة القضايا المعنية بالبحث العلمي على مستوى العالم.. وآثار الثورة الصناعية الرابعة على سوق العمل

ترشيحاتنا

ذعر وهلع.. حقيقة اكتشاف حالة كورونا بأحد الفنادق الشهيرة.. فيديو

تطور خطير.. العلماء يصدمون الجمهور بفترة حضانة كورونا الحقيقة

امتلك أرخص سيارة في مصر موديل 2020 بالتقسيط وبدون مقدم.. صور

شوبير يهاجم الجهاز الطبي في الأهلي

شطة يكشف عن الملعب الأقرب لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا

مجهولون يحطمون ميدانا رئيسيا في المنوفية ويحرقون علم المحافظة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب كورونا.. رئيس الوزراء الهولندي في موقف محرج على الهواء

مين الأحلى.. داليا مصطفى بجيبة فوق الركبة مع شقيقتها بالبنطلون الجلد

بسبب مخاوف كورونا.. سيدة تضع أموالها في الميكروويف لتعقيمها.. والنتيجة كارثة