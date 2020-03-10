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أخبار العالم

فيروس كورونا اليوم.. تراجع في الصين.. وإغلاق مستشفى حكومي في قبرص.. وتعافي 12 حالة بالإمارات

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 04:33 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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عرفة البنداري
ارتفعت محصلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا على مستوى العالم إلى أكثر من 4 آلاف حالة وفاة، مع تسجيل 17 وفاة جديدة في الصين. بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وبلغ عدد الوفيات نحو 4,011 حالة وفاة بسبب الفيروس، الذي بات منتشرا في أكثر من 100 دولة وأصاب نحو 110 آلاف شخص.

تعطيل الدراسة والمرافق والفعاليات
أدى انتشار فيروس كورونا إلى  تعطيل قطاعات النقل في مختلف دول العالم وتسبب في إلغاء جميع المناسبات من المؤتمرات إلى الدورات الرياضية، لكن على الجانب الآخر، انخفض عدد الإصابات اليومية الجديدة  في الصين  بشكل لافت في الأسابيع الأخيرة، ما يؤشر إلى أن الإجراءات غير المسبوقة وسياسة اغلاق المدن، التي اتبعتها الحكومة تؤتي ثمارها.

وأعلنت وزارة الصحة الصينية، الثلاثاء، أنها تلقت بلاغات بإصابة 19 حالة جديدة فقط، وفقا للجنة الصحة الوطنية للصحة، وهو العدد الأقل منذ أن بدأت الحكومة في إحصاء الإصابات في 21 يناير.

وسجلت جميع الإصابات الجديدة في مدينة ووهان، بؤرة انتشار الفيروس، باستثناء حالتين مستوردتين لشخصين مسافرين، كما أن جميع الوفيات الـ17 الجديدة حصلت في مقاطعة هوبي في وسط البلاد و16 في ووهان عاصمة المقاطعة، ليصل عدد الوفيات في البلاد إلى 3,136، ويعتبر هذا الرقم أقل عدد يسجل خلال يوم منذ أواخر يناير.

وشهدت الصين إصابة  أكثر من 80,750 شخصا، في ظل فرض إجراءات غير مسبوقة في محاولة لعدم تفشي الفيروس، لكن المخاوف تتزايد من انتشار الفيروس في الخارج، لأن جهود الصين يمكن أن يقوضها دخول حالات مجددا من دول أخرى، وذكر مسؤولو الصحة الصينيون، أن هناك الآن 69 حالة "مستوردة".

ووصل الرئيس الصيني شي جينبينغ الثلاثاء الى ووهان في أول زيارة له الى المدينة التي تعد مركز تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وتأتي الزيارة غير المعلنة للرئيس الصيني في الوقت الذي أثبتت الاجراءات غير المسبوقة باغلاق ووهان وبقية مناطق مقاطعة هوباي منذ أواخر يناير نجاحها، مع الانخفاض المستمر بعدد الإصابات في الاسابيع الأخيرة.

ووصل شي بواسطة طائرة إلى عاصمة مقاطعة هوباي لتفقّد أعمال الوقاية من الوباء ومكافحته في المنطقة، وفق وكالة "الصين الجديدة" الرسمية للأنباء.


وفي قبرص، أمرت السلطات القبرصية الثلاثاء بإغلاق المستشفى الحكومي الرئيسي لمدة يومين في الجزيرة الواقعة على البحر المتوسط بعد تأكد إصابة كبير جراحي القلب في المستشفى بالفيروس القاتل.

وسجلت جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، أول إصابتين بفيروس كورونا المريض الأول قبرصي في الخامسة والعشرين من العمر عاد من ميلانو في شمال إيطاليا. والمريض الثاني جراح القلب وهو في الرابعة والستين من عمره ويعمل في المستشفى الحكومي في نيقوسيا.

لبنان
وسجل لبنان أول حالة وفاة لمواطن مصاب بفيروس كورونا، وقال مسؤولون إن "المصاب توفي اليوم وهو مواطن لبناني يبلغ 56 عامًا، لافتًا إلى أن حالته "كانت حرجة منذ وصوله الى مستشفى رفيق الحريري الجامعي" في بيروت حيث يتم عزل المصابين الذين تجاوز عددهم الأربعين. وكان العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في لبنان قد ارتفع إلى 41 هذا الأسبوع.

الإمارات العربية المتحدة
أعلنت وزارة الصحة تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وأكدت الوزارة ان الحالات الجديدة كانت جميعها في الحجر الصحي. وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في الإمارات إلى 74 حالة، تعافى منها 12 حالة.

وسجلت كوريا الجنوبية الثلاثاء للمرة الأولى منذ اسبوعين أقل من 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد. وأكدت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية، امس الإثنين، احصاء ما مجموعه 131 إصابة، مضيفة أن ثلاثة أشخاص توفوا لترتفع حصيلة الوفيات الى 54. وبلغ عدد الإصابات بالاجمال 7,513 حالة.

وأعلنت كوريا الجنوبية صباح كل يوم عن عدد الحالات التي تم تأكيدها في اليوم السابق، ثم تقدم تحديثا لأرقامها بعد ظهر كل يوم عن اصابات اليوم الحالي. وأظهرت حصيلة الاثنين انخفاضا لليوم الرابع تواليا، كما أنها الحصيلة الأدنى في يوم واحد منذ أواخر فبراير.

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