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هالة زايد تكشف الحصيلة الإجمالية للمصابين بكورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 05:25 م
هالة زايد
هالة زايد
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نورهان رأفت

قالت هالة زايد وزيرة الصحة، إن مصر أولى الدول التي اتخذت الإجراءات الصحية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرة إلى وجود 59 إصابة منهم 8 بشكل مباشر، موضحةً أن أول حالة تم رصدها لم تكن لها أعراض، وتم اكتشافها عبر خطة احترازية لوزارة الصحة.


وأكدت وزيرة الصحة، أثناء مؤتمر صحفي عُقد اليوم، الثلاثاء، بحضور وزيري الإعلام، والآثار والسياحةن أن مركب الأقصر تم الكشف على ركابه وليس بينهم أعراض إصابة، وتم أخذ عينة عشوائية، دون اكتشاف أعراض مباشرة، وتم عمل مسح كامل، و25 منهم تم تأكيد سلبية إصابتهم بفيروس كورونا.

 

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة منذ يوم 7 يناير، وإعلان منظمة الصحة العالمية عن فيروس كورونا، مؤكدة أن الدولة تعمل جاهدة؛ لحماية الشعب من فيروس كورونا.

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