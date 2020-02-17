هالة زايد: خلو المصريين العائدين من الصين من فيروس كورونا..ومتابعة 617 حالة بالحجر الصحي بمرسى مطروح

أكدت الدكتور هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان، أن الدولة المصرية حريصة على أبنائها في الداخل والخارج،لافتة إلى أن ا لقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة أشد الحرص على صحة المصريين.





جاء ذلك خلال كلمة لها أثناء المؤتمر الصحفي التي عقدته بمناسبة انتهاء فترة الحجر الصحي للمصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية بعد انقضاء فترة الحجر الصحي لهم بمحافظة مرسى مطروح.





ونوهت "هالة زايد"، إلى أنه تم فحص جميع المتواجدين في المعسكر والتأكد الكامل من عدم إصابتهم أو حملهم لفيروس الكورونا، خاصة مع انتهاء فترة حضانة المرض المقررة من 10 إلى 14 يوما، مشيرة إلى أن عدد المتواجدين بالمعسكر 617 شخصا، وتم عمل كافة الفحوص الطبية الخاصة بنزلاء المعسكر على أن يتم متابعتهم صحيا وتوفير الرعاية والكشف المستدام.





وكشفت وزير الصحة أن المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية في الحجر الصحي، أجرت عليهم أكثر من 3 آلاف كشف ومتابعة، متابعة: " مستشفى الحجر الصحي مجهز على أعلى مستوى لتقديم الخدمات الطبية للمصريين العائدين من ووهان، و100% من النفايات التي تخرج من المصريين العائدين من ووهان الصينية تعتبر نفايات خطرة ويتم التخلص منها بطريقة آمنة جدا".







