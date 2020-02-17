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أخبار البلد

وزيرة الصحة: تعاملنا بحرفية شديدة مع المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية .. صور

الإثنين 17/فبراير/2020 - 09:37 ص
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد - وزيرة الصحة والسكان
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محمد غالي
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة تعاملت بحرفية شديدة مع المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية بعد انقضاء فترة الحجر الصحي الخاصة بهم بمحافظة مرسى مطروح.

وقد توجهت وزيرة الصحة والسكان، اليوم، الاثنين، إلى محافظة مرسى مطروح، وذلك للاطمئنان على صحة المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية بعد انقضاء فترة الحجر الصحي لهم.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد عن آخر تطورات الحالة الصحية للمصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية والمودعين في الحجر الصحي بمحافظة مطروح، والبالغ عددهم 308 حيث جاءت نتائجهم سلبية،مضيفة أن المصريين العائدين من ووهان الصينية في الحجر الصحي، أجرت عليهم أكثر من 3 آلاف كشف ومتابعة.

وأضافت: "مستشفى الحجر الصحي مجهز على أعلى مستوى لتقديم الخدمات الطبية للمصريين العائدين من ووهان، و100% من النفايات التي تخرج من المصريين العائدين من ووهان الصينية تعتبر نفايات خطرة ويتم التخلص منها بطريقة آمنة جدا".

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن من يتم الاشتباه بإصابته بالفيروس؛ سيتم ترحيله إلى المعسكر، أما الذي سيتم التأكد من إصابته؛ سيتم حجزه فى هذا المستشفى.

وتابعت "زايد": "أن الشاب الأجنبي الحامل لفيروس كورونا، لم يتم حجزه فى الحجر الصحي بمطروح مع المصريين العائدين من ووهان الصينية، ولكن تم عزله فى المستشفى"، موضحة أن المستشفى فى مكان آخر، مشددة على أن هناك عيادات لكل التخصصات في مستشفى الحجر الصحي لإجراء الفحوصات الطبية على المصريين العائدين من ووهان، وهناك مواطن مصاب بفيروس سي بين المصريين العائدين من ووهان الصينية".

وأوضحت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، أن منظمة الصحة العالمية تمد مصر بكافة الاحتياجات والكواشف الخاصة بفيروس كورونا.
وزيرة الصحة: تعاملنا بحرفية شديدة مع المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية .. صور
وزيرة الصحة: تعاملنا بحرفية شديدة مع المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية .. صور
وزيرة الصحة: تعاملنا بحرفية شديدة مع المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية .. صور
وزيرة الصحة: تعاملنا بحرفية شديدة مع المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية .. صور
وزيرة الصحة: تعاملنا بحرفية شديدة مع المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية .. صور
وزيرة الصحة: تعاملنا بحرفية شديدة مع المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية .. صور
وزيرة الصحة: تعاملنا بحرفية شديدة مع المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية .. صور
وزيرة الصحة: تعاملنا بحرفية شديدة مع المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية .. صور
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