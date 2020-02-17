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أخبار البلد

الزمالك يتوجه إلى الإمارات لخوض مباراة السوبر المصري

الإثنين 17/فبراير/2020 - 09:36 ص
بعثة الزمالك
بعثة الزمالك
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نورهان خفاجي

غادرت مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الاثنين، بعثة الزمالك، مُتجهة إلى الإمارات، استعدادا لخوض مباراة السوبر المصرى أمام الأهلى، المقرر إقامتها فى السابعة من مساء الخميس المقبل، على ستاد محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات.


وخاض الزمالك، مباراة ودية أمام جولدى، أمس، على ملعب النادى بميت عقبة، عقب عودة الأبيض من قطر، بعد الفوز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، والتتويج ببطولة السوبر الإفريقى، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الجمعة الماضى، على ستاد الغرافة القطرى.


 فضل الجهاز الفنى للأبيض، السفر إلى الإمارات قبل المباراة بوقت كافٍ للدخول فى معسكر مغلق لمنح اللاعبين المزيد من الراحة والتركيز فى المباراة المقبلة، وإبعادهم عن أجواء الفرحة التى عاشها الفريق عقب التتويج بالسوبر الإفريقى.

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