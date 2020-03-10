محافظ الفيوم يتفقد مشروعات الري الحديث بزمام قرية سيلا وعزبة العسال

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، الأراضي التى تروى بالأساليب الحديثة ( رش ـ تنقيط ) بقرية سيلا بمركز الفيوم، فضلًا عن تفقد الأرض المزمع تنفيذ مشروعات للري الحديث بها، بعزبة العسال التابعة لقرية المقاتلة بطامية.





وذلك تشجيعًا للمزارعين على التعامل بأساليب الري المطورة، التى تساعد على زيادة الانتاجية، وتوفيرًا للجهد والوقت، وتقليل مياه الري، كما شملت الجولة تفقد مزرعتين إحداهما لتربية وتسمين الماشية والأخرى لتربية أبقار الحليب.





جاء ذلك بحضور المهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة، والدكتور محمد عقل وكيل وزارة ومدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، والمهندس محمد مختار مدير عام تطوير الري بالفيوم، وعدد من التنفيذيين والمزارعين ومربي الماشية.





أقرأ أيضا :





أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي للمحافظة، أن محافظ الفيوم تفقد أحد الحقول التى تروى بالأساليب الحديثة ( رش ـ تنقيط ) بزمام قرية سيلًا بمركز الفيوم، مشيرًا إلى أن المساحة المنزعة بالأساليب المطورة بذلك الزمام تصل إلى 208 فدان مقسمة إلى خمس قطع.





كما تفقد الأراضى الزراعية الجاري إنهاء الدراسات بشأنها والمزمع تنفيذ مشروعات الري الحديث بها، بعزبة العسال التابعة لقرية المقاتلة بمركز طامية، بمساحة 100 فدان، لافتًا إلى أن محافظ الفيوم أشار إلى أهمية التوسع في المساحة التى سيطبق بها الري الحديث لتصل إلى 350 فدان لتقليل التكلفة الخاصة بكل فدان.





وأكد محافظ الفيوم على أن المحافظة لا تدخر جهدًا في الوقوف بجانب العاملين بقطاع الزراعة، بتوفير كل جديد في مجالي الزراعة والري والحث على استخدام الأساليب الصحيحة في الزراعة من خلال محطات الميكنة الزراعية الحديثة، واستخدام الطرق المطورة للري توفيرًا للجهد ومنع هادر المياه، وتحسين جودة الإنتاج ووفرته، مشيرًا إلى ضرورة تشجيع أصحاب الحيازات البسيطة للتعاون فيما بينهم لتوصيل شبكات الري الحديث، من خلال التنسيق بين مديريتي الزراعة والري من جانب والمحافظة والجهات الممولة من جانب آخر.





وخلال الزيارة التفقدية لمشروعات الري الحديث استمع محافظ الفيوم إلى شرح وافٍ من أحد أصحاب الحقول، حول أهمية المشروع وفوائده الكبيرة التى تتمثل في التحكم في نسبة مياه الري ما ساعد في إدخال زراعات جديدية لإقليم الفيوم كالنباتات الطبية والعطرية.





كما أن أساليب الري الحديث تحد الهادر من مياه الري وتوفر نسبة تصل إلى 40% من المياه، فضلًا عن توفير نسبة 10 من الأراضى الزراعية المستهلكة في المصارف والخلجان والمصافي، موضحًا أن انتاجية الفدان المروى بالأساليب الحديثة أعلى وأجود إنتاجية عن انتاجية الفدان المروي بطريقة الغمر، لافتًا إلى أن انتاجية الفدان من زيت الريحان تصل إلى 4,750 كجم الذى يروى بطريقة الغمر، وانتاجية الفدان الذى يروى بالتنقيط تصل إلى 6,5 كجم من زيت الريحان.





وأكد المحافظ على تواصله الدائم مع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، لنقل كل جديد في مجال الري الحديث لمحافظة الفيوم كونها من المحافظات الزراعية.





وأضاف المتحدث الرسمي للمحافظة أنه على هامش تلك الزيارة قام محافظ الفيوم، بتفقد مزرعتين للماشية إحداهما لتسمين الماشية بمنطقة المحطة بسيلا على مساحة 2 فدان وتضم 1000 رأس ماشية موزعة على 20 عنبرًا، فضلًا عن صغار الماشية التى تعد للتسمين، وتوفر المزرعة أكثر من 100 فرصة عمل لأبناء القرية، والمزرعة الأخرى بعزبة العسال على مساحة 5 فدان لتربية أبقار الحليب، وتضم 350 رأس بقرة حلوب ( هولندي ـ سويسري ـ ألماني ) وتصل إنتاجية البقرة الواحدة إلى 30 كجم لبن يوميًا، فضلًا عن العجلات الصغار، وتوفر المزرعة أكثر من 50 فرصة عمل لأبناء المنطقة.