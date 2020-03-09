AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

فتح باب التقديم للالتحاق بالمبادرة القومية للمسئول الحكومي المحترف في الفيوم

الإثنين 09/مارس/2020 - 08:34 م
الدكتور أحمد الأنصارى
الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
أعلنت محافظة الفيوم عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمبادرة القومية للمسئول الحكومي المحترف، بدءً من اليوم الأحد ٨  وحتى ٢٢ مارس.

وذلك بهدف رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للمحافظة، وإعداد كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية، تسهم فى تطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. 

وأوضح الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، أن تلك المبادرة تأتى تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وفى إطار من التنسيق المتبادل بين محافظة الفيوم ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، بشأن التطوير المؤسسي، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تزامنًا مع التحول الرقمي، لتنفيذ مشروعات تطوير الخدمات الحكومية بما يوفر بيئة عمل مناسبة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة، ووضع البرامج اللازمة التى تكفل حصول المواطن على الخدمة بالسرعة والجودة المناسبة. 

أقرأ أيضا:

وأكد "الأنصارى" حرص المحافظة على إعداد الكوادر اللازمة لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظة بما يتوافق مع اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري، ضمن رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف إلى رفع كفاءة موظفي الدولة وتطوير الفكر الاستراتيجي والمهارات القيادية والشخصية لهم، وإعداد مسئول حكومي على قدر عالٍ من الكفاءة والفاعلية. 

ولفت محافظ الفيوم أن المستهدف من المبادرة العاملين في الجهاز الإداري بديوان عام المحافظة ومجالس المدن والوحدات المحلية، ومديريات الصحة والطب البيطري والتموين والطرق والنقل والإسكان والمرافق والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة والزراعة والمالية والشباب والرياضة والتربية والتعليم والتنظيم والإدارة.

الجدير بالذكر أن شروط التقدم للالتحاق بالمبادرة هى: أن يكون المتقدم موظفًا حكوميًا بالمحافظة أو المديريات التابعة، وأن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ، وألا يزيد السن عن 45 عامًا، وأن يكون المتقدم يتعامل مع جمهور.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وظائف خالية بالإنتاج الحربي.. تفاصيل

محافظ البحيرة يلتقي لجنة اختيار المتدربين للبرنامج القومي للمسئول الحكومي المحترف

لجنة لاختيار المتدربين المرشحين للبرنامج القومي للمسئول الحكومي المحترف في البحيرة

جولة مفاجئة لمحافظ الفيوم والرقابة الإدارية على المخابز بمركز سنورس

تعرف على شروط الالتحاق بالمبادرة القومية للمسئول الحكومي المحترف بالفيوم

ترشيحاتنا

مصادر: قرار تعليق فعاليات التجمعات الكبيرة لا يشمل المدارس والجامعات

بعد مخالطتها لحالة مصابة بكورونا.. اشتباه في إصابة ممرضة بمستشفى في المنوفية

فيديوجراف.. كورونا يطيح بكأس العالم وكأس آسيا

من الإنكار حتى الانفصال .. 10 صور جمعت بين أنغام وزوجها الرابع .. شاهد

مفاجأة .. نجم الأهلي السابق : أحمد فتحي انتقل للإسماعيلي مقابل "20 كورة" .. فيديو

حال تعطيل الدراسة .. جامعة حلوان تضع 3 طرق للتعليم عن بعد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى ايه النهاردة .. ساندوتشات سمك فيليه وسبيط مقلي وسلطة كاليمارى بالخس

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة .. صور

حقيقة موت كورونا بالشمس والماء الحار