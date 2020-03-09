محافظ الفيوم يبحث تشغيل مصنع العدوة لتدوير المخلفات

عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماعًا، لبحث معوقات إعادة تأهيل وتطوير مصنع العدوة لتدوير المخلفات وإعادة تشغيلة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد القادر النورى سكرتير عام المحافظة وأحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم ومسئولى الشركة المتحدة لتدوير المخلفات ومسئولى الكهرباء والمياه.





خلال الاجتماع استمع محافظ الفيوم لمشكلات ومعوقات المصنع والطاقة الإنتاجية له، حيث تبلغ طاقة تشغيله من 350 إلى 500 طن يوميًا، يتم إنتاج منها 30% سماد عضوى، و40% وقود بديل والباقى مخلفات صلبة، مما يسهم فى حل مشكلة القمامه والاستفادة من المخلفات.





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وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة الفيوم بضرورة التنسيق مع مسئولى الكهرباء والمياه بتوصيل جميع المرافق للمصنع، وتذليل كل المعوقات لإعادة افتتاحه فى أقرب وقت، حيث أن المصنع متوقف منذ عام 2005.





وأكد المحافظ على العمل لتشغيل المشروعات المتعثرة وحل مشاكلها تشجيعا للاستثمار، مشيرًا الى أنه سيتم خلال الفترة القادمة تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية المهمة التى تسهم فى تنمية موارد المحافظة وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء الفيوم.