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اقتصاد

استقرار الريال السعودي بتعاملات اليوم

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 07:00 م
ريال سعودي
ريال سعودي
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محمد يحيى

استقر سعر الريال السعودي بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، علي مدار يومين، ليسجل متوسط سعره المعلن بالبنك المركزي 4.17 جنيه للشراء و4.2 جنيه للبيع.

 

وسجل أدني سعر للريال السعودي ببنك التعمير والإسكان نحو 4.101 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع، و 4.115 جنيه للشراء و 4.215 جنيه للبيع ببنك البركة.

 

 

وبلغ سعر الريال السعودي ببنكي الاستثمار العربي و التنمية الصناعية نحو 4.147 جنيه للشراء و 4.18 و4.201 جنيه للبيع.

 

 

ووصل سعر الريال السعودي ببنوك " الاسكندرية، المصرف المتحد، الكويت الوطني، مصر إيران للتنمية" لنحو 4.148 جنيه للشراء و 4.2 جنيه للبيع.

 

 

وسجل سعر الريال السعودي ببنوك " الأهلي  ومصر" نحو 4.149 جنيه للشراء و 4.195 جنيه للبيع.

 

 

وبلغ سعر الريال السعودي ببنوك " العربي الافريقي الدولي، التجاري الدولي، مصرف أبوظبي الاسلامي" لنحو 4.15 جنيه للشراء و 4.201 جنيه للبيع، وفي بنكي المصري لتنمية الصادرات والمصرف العربي الدولي وصل الريال السعودي لـ 4.16 جنيه للشراء و 4.201 جنيه للبيع.

 

 

وسجل سعر الريال السعودي ببنوك " المصري الخليجي، اتش اس بي سي،عودة، بلوم" لنحو 4.17 جنيه للشراء و 4.201 جنيه للبيع، وبلغ بالبنك الأهلي الكويتي لنحو 4.181 جنيه للشراء و 4.201 جنيه للبيع.

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