الأكاديمية المهنية للمعلمين: 8 تعليمات بشأن اختبارات ترقي المعلمين

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين التعليمات الخاصة بعقد اختبارات ترقي المعلمين لعام 2019/2020.

وقالت الاكاديمية المهنية للمعلمين إنه لابد من عدم استخدام الهواتف المحمولة داخل قاعات الاختبار ، مشددةً على أن من سيخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة.

كما شددت الاكاديمية المهنية للمعلمين على عدم تصوير قاعات الاختبار أو أي جزء من المادة الاختبارية أو نشرها بأي وسيلة ، كما أنه لابد من التوقيع في كشف الحضور قبل الاختبار وتوقيع انصراف قبل مغادرة قاعة الاختبار.

وأكدت الاكاديمية المهنية للمعلمين أنه لابد من الالتزام بإحضار الاوراق المطلوبة كاملة (صورة الاخطار ، وصورة بطاقة الرقم القومي ، وصورة ايصال سداد الرسوم وليس الاصل ).

وشددت الاكاديمية المهنية للمعلمين على اتباع تعليمات هيئة الاشراف داخل المعمل أثناء اداء الاختبار ، كما يتم التشديد على المنتدبين المتخلفين عن موعد الاختبار بأنه يجب التوجه إلى ادارة الفرع واتباع التعليمات الخاصة بهم ، واستثناء المرشحين للاختبار المرشحين للاختبار ممن لديهم مرض نزمن من اداء الاختبار.

جدير بالذكر انه يعد اجتياز الاختبار والحصول على شهادة الاجتياز، أحد متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي ولابد من استيفاء باقي الشروط .





وأعلنت الاكاديمية المهنية للمعلمين ، مراحل وخطوات ترقي المعلمين لعام 2019/2020.

وأوضحت الاكاديمية المهنية للمعلمين أنه بالنسبة لمرحلة ما قبل الاختبار ، يدخل كل معلم مرشح للترقي على موقع بيانات كادر المعلم لطباعة إخطارات الترقي لمعرفة موعد ومكان و توقيت و ساعة الاختبار.

وأشارت الاكاديمية المهنية للمعلمين أنه بالنسية لمرحلة الاختبار ، تبدأ الاختبارات 14 مارس 2020 الساعة 10 صباحا ، وسيشمل الاختبار بالنسبة للترقي لوظيفة معلم و معلم أول البنود التالية :

الاتجاهات الحديثة في مجالات التخطيط والتدريس ، واستراتيجيات التدريس الفعال ، والتدريس في الفصل عالي الكثافة ، والقياس والتقويم التربوي ، وتوظيف التكنولوجيا في التدريس والتقويم ، وسمات ومهارات المعلم الفعال في ضوء الثورة الصناعية الرابعة ، والمنهج متعدد التخصصات وأهميته ، واستراتيجيات التربوية ودورها في بناء شخصية الطالب .

أما عن اختبارات الترقي لوظيفة معلم أول أ و معلم خبير ، فتشمل البنود التالية : مهارات التخطيط الاستراتيجي ، ومهارات القيادة والاشراف التربوي الفعال في ضوء الثورة الصناعية الرابعة ، وأنماط القيادة التربوية الفعالة ، والكفايات اللازمة للتوجيه والاشراف التربوي ، واخلاقيات العمل ، والمنهج متعدد التخصصات وأهميته ، ومهارات المدرب التربوي الفعال ، وتوظيف التكنولوجيا في الادارة والاشراف التربوي ، ودور القيادة والتوجيه التربوي في تحقيق معايير ضمان الجودة والاعتماد ، وأساليب تقييم أداء تقييم العاملين.

أما بالنسبة لمرحلة ما بعد الاختبار ، فبالنسبة للمعلم ، يمكنه متابعة تنفيذ التقييمات إلكترونيا من خلال متابعة صفحته على موقع الاكاديمية المهنية للمعلمين بإستمرار ، لإستيفاء بنود استمارة ملف انجاز المعلم إلكترونيا ، بعد الانتهاء والمراجعة ثم يتم الضغط على أيقونة حفظ وتسجيل .

وتتكون لجنة تقييم ملف انجاز المعلم بالادارة التعليمية من " وكيل الادارة رئيسا للجنة ، وموجه اول المادة وعضو قانوني لتقييم ملفات انجازالمعلمين إلكترونيا ، ويخصص 3 نقاط لكل بند من البنود العشرة في استمارة ملف انجاز المعلم ، وترسل اللجنة تقريرا يفيد بانتهاء كافة اعمال استيفاء ملفات الترقي إلكترونيا في كافة المدارس إلى مدير المديرية.