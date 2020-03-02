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تعليم

الاكاديمية المهنية للمعلمين: برامج تدريبية لمنح شهادة الصلاحية اللازمة لمزاولة المهنة

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:11 ص
الاكاديمية المهنية
الاكاديمية المهنية للمعلمين
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ياســـمين بدوي
قررت الاكاديمية المهنية للمعلمين ، قيام أقسام وإدارات التدريب بالإدارات والمديريات التعليمية بتنفيذ البرامج التدريبية المعتمدة من الأكاديمية المهنية للمعلمين ، ومن بينها على سبيل المثال البرامج اللازمة لشغل وظائف التوجيه الفني ، والبرامج اللازمة لشغل وظيفة مدير و وكيل مدرسة.

وتتولى الاكاديمية المهنية للمعلمين إدارة مراقبة جودة تنفيذ التدريب ، وعقد اختبارات المتقدمين لتلك الدورات ومنح من يجتازها شهادة الصلاحية اللازمة لمزاولة المهنة .

وشددت الاكاديمية المهنية للمعلمين ، على مديري إدارات التدريب بجميع المديريات بعمل خطة متطلبات استعدادا لتنفيذ تلك البرامج .

وذكرت الاكاديمية المهنية للمعلمين ، أن هذه المتطلبات تتمثل في : توفير قاعة تدريبية مجهزة في كل إدارة تعليمية تشمل جهاز كمبيوتر متصل بجهاز داتا شو ، ومهيئة بالطاولات اللازمة لعقد ورش العمل وأنشطة البرنامج التدريبي ، على أن تتسع هذه القاعة لعدد من 25 لـ 30 متدرب
ويتم موافاة الاكاديمية المهنية للمعلمين بقاعدة بيانات تلك القاعرات موضحا بها اسم القاعة ، وعنوانها ، والادارة التعليمية ، واسم مسئول القاعة ، ورقم هاتفه ، وسعة القاعة

كما شددت الاكاديمية المهنية للمعلمين ، على ضرورة إعداد قائمة من الراغبين في التقدم للإعتماد كمتدربين في كل إدارة تعليمية ، وذلك طبقا للشروط والمعايير المعمول بها في الاكاديمية والمعتمدة من وزير التربية والتعليم.

وتم التأكيد على ضرورة عدم البدء في إجراء تنفيذ أي تدريب إلا بعد مخاطبة المديريات بأسماء البرامج والفئات المستهدفة لكل منها وضوابط تنفيذها .
الاكاديمية المهنية للمعلمين: برامج تدريبية لمنح شهادة الصلاحية اللازمة لمزاولة المهنة
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