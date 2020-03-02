الاكاديمية المهنية للمعلمين: برامج تدريبية لمنح شهادة الصلاحية اللازمة لمزاولة المهنة

قررت الاكاديمية المهنية للمعلمين ، قيام أقسام وإدارات التدريب بالإدارات والمديريات التعليمية بتنفيذ البرامج التدريبية المعتمدة من الأكاديمية المهنية للمعلمين ، ومن بينها على سبيل المثال البرامج اللازمة لشغل وظائف التوجيه الفني ، والبرامج اللازمة لشغل وظيفة مدير و وكيل مدرسة.





وتتولى الاكاديمية المهنية للمعلمين إدارة مراقبة جودة تنفيذ التدريب ، وعقد اختبارات المتقدمين لتلك الدورات ومنح من يجتازها شهادة الصلاحية اللازمة لمزاولة المهنة .





وشددت الاكاديمية المهنية للمعلمين ، على مديري إدارات التدريب بجميع المديريات بعمل خطة متطلبات استعدادا لتنفيذ تلك البرامج .





وذكرت الاكاديمية المهنية للمعلمين ، أن هذه المتطلبات تتمثل في : توفير قاعة تدريبية مجهزة في كل إدارة تعليمية تشمل جهاز كمبيوتر متصل بجهاز داتا شو ، ومهيئة بالطاولات اللازمة لعقد ورش العمل وأنشطة البرنامج التدريبي ، على أن تتسع هذه القاعة لعدد من 25 لـ 30 متدرب

ويتم موافاة الاكاديمية المهنية للمعلمين بقاعدة بيانات تلك القاعرات موضحا بها اسم القاعة ، وعنوانها ، والادارة التعليمية ، واسم مسئول القاعة ، ورقم هاتفه ، وسعة القاعة





كما شددت الاكاديمية المهنية للمعلمين ، على ضرورة إعداد قائمة من الراغبين في التقدم للإعتماد كمتدربين في كل إدارة تعليمية ، وذلك طبقا للشروط والمعايير المعمول بها في الاكاديمية والمعتمدة من وزير التربية والتعليم.



