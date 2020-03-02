الحصة بـ 20 جنيها.. 17 معلومة عن شروط التقديم للتدريس بالحصة في المدارس

وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا للقيام بالعمل بنظام الحصة وبما لا يجاوز قيمة 20 جنيها للحصة الواحدة.





وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد





* سيتم الصرف خصما على بند 3/4 مكافآت لغير العاملين عن مؤداه (تمويل صناديق وحسابات خاصة) بالباب الرابع (الدعم والمنح والمزاياالاجتماعية ) بموازنة المديرية التعليمية وفي حدود الموارد الذاتية المتاحة بحسابات الانشطة التعليمية بالمديرية .





* لا يجوز أن تزيد فترة الاستعانة عن إحدى عشر شهرا خلال العام المالي الواحد وذلك مع مراعاة ما يلي :





* لن يتم تحميل الموازنة العامة للدولة بأي أعباء مالية نتيجة الاستعانة بهؤلاء العاملين





* يشترط توافر مؤهلات علمية تتناسب وطبيعة الوظيفة المستعان بهم من اجلها





* يؤخذ في الاعتبار تصنيف المقبولين وفقا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي قبل الاستعانة





*لايجوز لمن يتم الاستعانة بهم المطالبة مستقبلا بالتعيين على الموازنة العامة للدولة .





* سيتم الاستعانة بالمعلمين بالحصة ممن سبق الاستعانة بهم في مسابقة 36 ألف معلم بناءا على تقرير الكفاية الصادر بشأنهم عن الفترة السابقة من مدير المدرسة والموجه الاول





*يشترط موافاة الادارة المركزية للامن بالوزارة بكشوف أسماء من يقع عليهم الاختيار من المعلمين بالحصة على مستوى المديرية التعليمية للحصول على الموافقة الامنية قبل العمل





*يكون الاستعانة بالمعلمين بالحصة وفق الاحتياج الفعلي ووفق العجز بالمدارس .





*يتم الترخيص لهم بالتدريس بالحصة بموجب خطاب من

موجه أول المادة





* لا يعد الترخيص بالتدريس بالحصة تعاقد





* لا يجوز المطالبة بالتعيين و يجوز للجهة الادارية الاستغناء عن المستعان به في أي وقت دون المطالبة بأي تعويضات او استمرارية في العمل.





* لا يجوز اشتراك المستعان بهم بالتدريس بالحصة في اعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة أو الإشراف اليومي





* يتم الصرف للمستعان بهم بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسئول شئون العاملين وموجه أول المادة نظير مكافأة مقطوعة 20 جنيه للحصة





* لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان بالحصة عن 24 حصة أسبوعيا





* يتم الترخيص للتدريس بالحصة عن الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الثاني وحتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدارس للعام الدراسي 2019/2020





* يتم توقيع المستعان بهم بالحصة على إقرار بما تضمنته الضوابط المشار إليها.