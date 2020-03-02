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تعليم

الحصة بـ 20 جنيها.. 17 معلومة عن شروط التقديم للتدريس بالحصة في المدارس

الإثنين 02/مارس/2020 - 09:26 ص
التدريس في المدارس
التدريس في المدارس
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ياسمين بدوي

وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا للقيام بالعمل بنظام الحصة وبما لا يجاوز قيمة 20 جنيها للحصة الواحدة.


وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد 


* سيتم الصرف خصما على بند 3/4 مكافآت لغير العاملين عن مؤداه (تمويل صناديق وحسابات خاصة) بالباب الرابع (الدعم والمنح والمزاياالاجتماعية ) بموازنة المديرية التعليمية وفي حدود الموارد الذاتية المتاحة بحسابات الانشطة التعليمية بالمديرية .


* لا يجوز أن تزيد فترة الاستعانة عن إحدى عشر شهرا خلال العام المالي الواحد وذلك مع مراعاة ما يلي :


* لن يتم تحميل الموازنة العامة للدولة بأي أعباء مالية نتيجة الاستعانة بهؤلاء العاملين 


* يشترط توافر مؤهلات علمية تتناسب وطبيعة الوظيفة المستعان بهم من اجلها 


* يؤخذ في الاعتبار تصنيف المقبولين وفقا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي قبل الاستعانة 


*لايجوز لمن يتم الاستعانة بهم المطالبة مستقبلا بالتعيين على الموازنة العامة للدولة .


* سيتم الاستعانة بالمعلمين بالحصة ممن سبق الاستعانة بهم في مسابقة 36 ألف معلم بناءا على تقرير الكفاية الصادر بشأنهم عن الفترة السابقة من مدير المدرسة والموجه الاول


*يشترط موافاة الادارة المركزية للامن بالوزارة بكشوف أسماء من يقع عليهم الاختيار من المعلمين بالحصة على مستوى المديرية التعليمية للحصول على الموافقة الامنية قبل العمل 


*يكون الاستعانة بالمعلمين بالحصة وفق الاحتياج الفعلي ووفق العجز بالمدارس .


*يتم الترخيص لهم بالتدريس بالحصة بموجب خطاب من 

موجه أول المادة 


* لا يعد الترخيص بالتدريس بالحصة تعاقد 


* لا يجوز المطالبة بالتعيين و يجوز للجهة الادارية الاستغناء عن المستعان به في أي وقت دون المطالبة بأي تعويضات او استمرارية في العمل.


* لا يجوز اشتراك المستعان بهم بالتدريس بالحصة في اعمال الامتحانات  أو لجان النظام والمراقبة أو الإشراف اليومي 


* يتم الصرف للمستعان بهم بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسئول شئون العاملين وموجه أول المادة نظير مكافأة مقطوعة 20 جنيه للحصة 


* لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان بالحصة عن 24 حصة أسبوعيا 


* يتم الترخيص للتدريس بالحصة عن الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الثاني وحتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدارس للعام الدراسي 2019/2020 


* يتم توقيع المستعان بهم بالحصة على إقرار بما تضمنته الضوابط المشار إليها.

الحصة بـ 20 جنيها.. 17 معلومة عن شروط التقديم للتدريس بالحصة في المدارس
الحصة بـ 20 جنيها.. 17 معلومة عن شروط التقديم للتدريس بالحصة في المدارس
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