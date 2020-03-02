الحصة بـ 20 جنيها.. 17 معلومة عن شروط التقديم للتدريس بالحصة في المدارس

وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا للقيام بالعمل بنظام الحصة وبما لا يجاوز قيمة 20 جنيها للحصة الواحدة.
وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد
* سيتم الصرف خصما على بند 3/4 مكافآت لغير العاملين عن مؤداه (تمويل صناديق وحسابات خاصة) بالباب الرابع (الدعم والمنح والمزاياالاجتماعية ) بموازنة المديرية التعليمية وفي حدود الموارد الذاتية المتاحة بحسابات الانشطة التعليمية بالمديرية .
* لا يجوز أن تزيد فترة الاستعانة عن إحدى عشر شهرا خلال العام المالي الواحد وذلك مع مراعاة ما يلي :
* لن يتم تحميل الموازنة العامة للدولة بأي أعباء مالية نتيجة الاستعانة بهؤلاء العاملين
* يشترط توافر مؤهلات علمية تتناسب وطبيعة الوظيفة المستعان بهم من اجلها
* يؤخذ في الاعتبار تصنيف المقبولين وفقا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي قبل الاستعانة
*لايجوز لمن يتم الاستعانة بهم المطالبة مستقبلا بالتعيين على الموازنة العامة للدولة .
* سيتم الاستعانة بالمعلمين بالحصة ممن سبق الاستعانة بهم في مسابقة 36 ألف معلم بناءا على تقرير الكفاية الصادر بشأنهم عن الفترة السابقة من مدير المدرسة والموجه الاول
*يشترط موافاة الادارة المركزية للامن بالوزارة بكشوف أسماء من يقع عليهم الاختيار من المعلمين بالحصة على مستوى المديرية التعليمية للحصول على الموافقة الامنية قبل العمل
*يكون الاستعانة بالمعلمين بالحصة وفق الاحتياج الفعلي ووفق العجز بالمدارس .
*يتم الترخيص لهم بالتدريس بالحصة بموجب خطاب من
موجه أول المادة
* لا يعد الترخيص بالتدريس بالحصة تعاقد
* لا يجوز المطالبة بالتعيين و يجوز للجهة الادارية الاستغناء عن المستعان به في أي وقت دون المطالبة بأي تعويضات او استمرارية في العمل.
* لا يجوز اشتراك المستعان بهم بالتدريس بالحصة في اعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة أو الإشراف اليومي
* يتم الصرف للمستعان بهم بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسئول شئون العاملين وموجه أول المادة نظير مكافأة مقطوعة 20 جنيه للحصة
* لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان بالحصة عن 24 حصة أسبوعيا
* يتم الترخيص للتدريس بالحصة عن الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الثاني وحتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدارس للعام الدراسي 2019/2020
* يتم توقيع المستعان بهم بالحصة على إقرار بما تضمنته الضوابط المشار إليها.