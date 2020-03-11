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تكنولوجيا

5 أشياء لا تعرفها عن Apple Maps ..عليك استخدامها

الأربعاء 11/مارس/2020 - 06:42 ص
5 اشياء لا تعرفها
5 اشياء لا تعرفها عن Apple Maps ..عليك استخدمها
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قسم التكنولوجيا
يقوم العديد من الأشخاص باستخدام تطبيقات الخرائط بشكل مستمر لمعرفة حركة المرور و البحث عن الأماكن التى لا يمكنهم الوصول إليها ، والتى يوفرها العديد من التطبيقات أشهرها تطبيقات جوجل و آبل Maps . 

إلا أن هناك بعض المميزات التى توفرها شركة آبل من خلال تطبيق Apple Maps، والذى يأتى بجملة تحديثات ستغير تجربة الإستخدام تمامًا. 

وبحسب CNET، نستعرض أبرز تلك المميزات فى القائمة التالية:

1- مشاركة الاتجاهات بين الآيفون و أجهزة Mac 
من خلال فتح التطبيق على جهاز الماك، قم بتحديد الاتجاهات Directions وتحديد مكان البداية، ثم الضغط على مشاركة Share، لتتلقى إشعار على آيفون بمشاركة الاتجاه. 

و عند فتح التطبيق سوف تجد المنشآت والمبانى معروضة بخاصية 2D، لكن يمكن للمستخدمين تغيير ذلك عن طريق تكبير الصورة المعروضة  بخاصية zooming in، وسوف يجدون الفرق واضح فى عرض الشوارع و المنازل من خلال تقنية ثلاثى الأبعاد 3D.

2- تشغيل وضع 3D تلقائيًا  

3- اغلاق صوت الاشعارات Siri عند التنقل 
اذا كنت تستمع الى أغنية مفضلة أثناء السفر ولا تريد أن يزعجك أحدهم حتى صوت الإشعارات أثناء القيادة، 

4- مسح سجل الموقع  History location 
لحسن الحظ يمكنك مسح سجلات الأماكن التى قمت بزيارتها، للحفاظ على الخصوصية وسرية المعلومات و حتى لايتمكن أى شخص من الاطلاع عليها، حيث يمكنك الآن إغلاقها من إعدادات التطبيقات، ثم اختيار الخرائط، وتحديد Driving & Navigation، ثم  اضغط على No Voice، والتى بدورها تمنع أصوات إشعارات الإتجاهات من Siri. 

ولمسح السجلات من خلال فتح الإعدادات، الخصوصية، خدمات الموقع، ثم اختيار Significant Locations، و اضعط على مسح السجلات  Clear History . 

5- عمل جولة بالتطبيق  Flyover  
عندما تقوم بالبحث عن مدينة مثل نيويورك عبر تطبيق Apple Maps، يمكن اختيار خاصية Flyover، و هى توضح كل معالم هذه المدينة فى شكل جولة سياحية لتوضيح الأماكن المشهورة التى تود زيارتها.

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