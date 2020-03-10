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رياضة

عاش يا وحش.. عصام الحضرى يؤدى تدريبات شاقة داخل الجيم.. فيديو

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 07:32 م
الحضرى
الحضرى
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محمد بدران
شارك عصام الحضرى حارس مرمى متتخب مصر السابق متابعيه مقطع فيديو جديدا له من الجيم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".


وظهر الحضرى خلال مقطع الفيديو وهو يؤدى تدريبات شاقة ويستعرض لياقته البدنية داخل صالة الألعاب الرياضية.


ولاقي الفيديو ردود فعل واسعة من متابعيه، عبر انستجرام، وجاءت التعليقات بين "عاش يا وحش" و"ربنا يقويك"

يذكر أن عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري السابق شارك كأكبر لاعب بمونديال روسيا، كإنجاز تاريخي للاعب، كما كان أول حارس مرمى مصري وإفريقي يتصدي لركلة جزاء في بطولة كأس العالم بنسخها الحالية.

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💪💪💪

A post shared by Essam El Hadary (@elhadary) on

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