محافظ الشرقية: 310 ملايين جنيه لتطوير القرى.. فيديو

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن الدولة جادة فى التعامل مع المتعدين على الأراضى الزراعية، موضحًا أن الفرصة موجودة لتقنين الأوضاع.





وأضاف محافظ الشرقية خلال مكالمة هاتفية ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الساكن المتعدى يمتلك مياه و كهرباء فى الوقت الحالى ولكن فى الفترة المقبلة لا نعلم الإجراءات التى ستتم مع المتعدين.





وأشار المحافظ إلى أن كل متعد لديه فرصة حاليًا يجب استغلالها بدلا من التعرض لمشكلات فى الفترة المقبلة.





وأوضح محافظ الشرقية أن المواطن الذى يترك لأولاده مبنى مقننا سيرتاح ويريح أولاده بدلا من ترك مبنى مخالف يتسبب لهم فى مشكلات.





ولفت إلى أن المحافظة بها نسبة عالية من العشوائيات وصندوق تطوير العشوائيات خصص مبلغ 310 ملايين جنيه لتطوير أكثر من منطقة بالشرقية.