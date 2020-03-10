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رياضة

مران ليفربول.. بشرى سارة لـ كلوب قبل لقاء أتلتيكو مدريد بدوري الأبطال

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:15 م
صدى البلد
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أحمد هاني
شهد المران الخاص لفريق ليفربول الإنجليزي، أخبارًا سارة بعد عودة قائد الفريق جوردان هندرسون إلى التدريبات بشكل طبيعي وهو الأمر الذي يعني مشاركته غدا في لقاء أتلتيكو مدريد.

ويستضيف فريق ليفربول مساء غد الأربعاء، ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني على أرضية ملعب "الأنفيلد"، ضمن لقاء العودة من منافسات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

كان هندرسون تعرض لإصابة، في عضلات الفخذ الخلفية في مباراة الذهاب أمام أتلتيكو، مما أثر على أداء ليفربول في المباريات الماضية.

وتلقي ليفربول هزيمة بهدف دون رد على يد أتلتيكو، في مباراة الذهاب، والتي جمعت بينهما قبل أسبوعين، في العاصمة الإسبانية "مدريد" .
مران ليفربول.. بشرى سارة لـ كلوب قبل لقاء أتلتيكو مدريد بدوري الأبطال
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