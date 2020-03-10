استقرار أسعار الدرهم الإماراتي في تعاملات اليوم

استقر سعر الدرهم الاماراتي اليوم الثلاثاء، مسجلا 4.262 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع وفقا لأسعار البنك المركزي المصري.

ووصل سعر الدرهم الاماراتي كأدني قيمة له ببنك التعمير والاسكان مسجلا 4.19 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الاماراتي ببنوك " الاستثمار العربي، مصر إيران للتنمية، الكويت الوطني، العربي الافريقي الدولي" نحو 4.23 جنيه للشراء و 4.27 و 4.29 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الاماراتي ببنوك " الاسكندرية، المصرف المتحد، التنمية الصناعية" نحو 4.24 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.



وسجل الدرهم الاماراتي ببنوك " الاهلي، مصر، كريدي أجريكول، قناة السويس، مصرف أبوظبي الاسلامي، المصري لتنمية الصادرات" نحو 4.25 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الدرهم الاماراتي ببنوك " اتش اس بي سي، المصرف العربي الدولي، الاهلي الكويتي، بلوم، عودة" نحو 4.26 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

ووصل اعلي سعر لـ الدرهم الاماراتي نحو 4.28 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.