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اقتصاد

استقرار أسعار الدرهم الإماراتي في تعاملات اليوم

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:21 م
درهم إماراتي
درهم إماراتي
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محمد يحيى

 استقر سعر الدرهم الاماراتي اليوم الثلاثاء، مسجلا 4.262 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع وفقا لأسعار البنك المركزي المصري. 

ووصل سعر الدرهم الاماراتي كأدني قيمة له ببنك التعمير والاسكان مسجلا 4.19 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع.

 

وسجل سعر الدرهم الاماراتي ببنوك " الاستثمار العربي، مصر إيران للتنمية، الكويت الوطني، العربي الافريقي الدولي" نحو 4.23 جنيه للشراء و 4.27 و 4.29 جنيه للبيع.

 

وبلغ سعر الدرهم الاماراتي ببنوك " الاسكندرية، المصرف المتحد، التنمية الصناعية" نحو 4.24 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع. 

وسجل الدرهم الاماراتي ببنوك " الاهلي، مصر، كريدي أجريكول، قناة السويس، مصرف أبوظبي الاسلامي، المصري لتنمية الصادرات" نحو 4.25 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع. 

وبلغ سعر الدرهم الاماراتي ببنوك " اتش اس بي سي، المصرف العربي الدولي، الاهلي الكويتي، بلوم، عودة" نحو 4.26 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

 

 

ووصل اعلي سعر  لـ الدرهم الاماراتي نحو 4.28 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

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