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أخبار العالم

البنتاجون يكذب أردوغان: تركيا لن تحصل على باتريوت إلا في هذه الحالة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:28 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، أن تركيا لن تحصل على منظومة صواريخ باتريوت الأمريكية، في تكذيب لتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبحسب "رويترز"، قال البنتاجون إن تركيا لن تحصل على منظومة باتريوت إذا لم تقم بإعادة منظومة الصواريخ الروسية إس 400.

وكان أردوغان، قال في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تخفف موقفها بشأن صفقة منظومة الدفاع الأمريكية باتريوت المحتملة مضيفا أن واشنطن طلبت من أنقرة ضمان أنها لن تقوم بتشغيل منظومة الدفاع الروسية إس-400.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية موقفها السابق بأن تركيا لا يمكنها الجمع بين نظام الدفاع الروسي إس-400 ونظام باتريوت. 

ومع ذلك طلبت أنقرة من واشنطن نشر الصواريخ باتريوت على حدودها مع سوريا لحمايتها بعد تصاعد القتال في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا هذا العام.

وقالت واشنطن إنها مستعدة لتقديم ذخيرة لتركيا لاستخدامها في عملياتها العسكرية في إدلب وإنها تجري تقييما لطلب تركيا نشر نظام باتريوت ”في سياق منظومة الدفاع الروسية إس-400.
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