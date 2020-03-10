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حوادث

مصرع طالب في مشاجرة بسبب شائعات عن سوء سلوك شقيقته

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 10:41 م
صدى البلد
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أيمن رياض
لقي طالب أثناء تواجده بمركز مطاي شمال محافظة المنيا مصرعه بطعنة نافذة بالصدر، إثر وقوع مشاجرة مع شاب بسبب شائعات حول سوء سلوك شقيقتة


تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا ، إخطارًا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة مطاي ، بمقتل طالب مقيم ببندر المنيا بسلاح أبيض، وتم نقله للمستشفى.

وبالانتقال والفحص من قبل ضباط مباحث المركز، تبين مقتل "محمد.ي"، 20 سنة، طالب، على يد "أحمد.ب.ع"، أثناء مشاجرة بينهما طعنه فيها الثاني طعنة نافذة في الصدر، وذلك بسبب قيام المجني عليه بنشر شائعات حول سوء سلوك شقيقة المتهم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.
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