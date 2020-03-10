مصرع طالب في مشاجرة بسبب شائعات عن سوء سلوك شقيقته

لقي طالب أثناء تواجده بمركز مطاي شمال محافظة المنيا مصرعه بطعنة نافذة بالصدر، إثر وقوع مشاجرة مع شاب بسبب شائعات حول سوء سلوك شقيقتة









تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا ، إخطارًا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة مطاي ، بمقتل طالب مقيم ببندر المنيا بسلاح أبيض، وتم نقله للمستشفى.



