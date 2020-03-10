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رياضة

نوران جوهر تصعد لدور الـ 16 في بطولة بلاك بول للإسكواش

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:57 م
صدى البلد
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القسم الرياضى
فازت اللاعبة الدجلاوية نوران جوهر المصنفة الثانية عالميًا وفقا لتصنيف الإتحاد الدولي للإسكواش على الكندية هولي نوتن المصنفة 29 علي العالم بدور ال32 من بطولة CIB بلاك بول للإسكواش.

استمرت المباراة 44 دقيقة وفاز بنتيجة أشواط (1/3) بواقع نقاط (7/11) (9/11) (11/6) (4/11) وبذلك تصعد نوران جوهر إلى دور ال16 لمواجهة نظيرتها المصرية ندى عباس.

الجدير بالذكر أن بطولة CIB بلاك بول تقام على أرض مصر  بمحافظة القاهرة في الفترة بين 8 إلى 14 مارس الجاري، وهي من أهم البطولات البلاتينية عالميًا ويتم تنظيمها من قبل الإتحاد الدولي للإسكواش، كما تقدر مجموع جوائزها بقيمة 180 ألف دولار.
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