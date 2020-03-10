AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الحكومة: لم نصل إلى مرحلة تستدعي تعطيل الدراسة بسبب كورونا.. فيديو

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:48 م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
Advertisements
هاني حسين
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن  مصر في مرحلة لا تستدعي حالة القلق الرهيبة على وسائل التواصل الاجتماعي حول فيروس كورونا.

وأضاف  نادر سعد  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"لم نصل إلى تلك المرحلة  التي تستدعي تعطيل الدراسة  في مصر".

وقرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق  اليوم، الثلاثاء، تعطيل الدراسة فى جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، يوم الخميس الموافق 12 مارس 2020، وذلك وفقًا للتقرير الذى تلقاه من الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد.

وأشار تقرير الأرصاد  إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجارى وحتى السبت الموافق 14 من نفس الشهر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الشرقية يقرر تأجيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية

مجلس الوزراء: تعطيل الدراسة الخميس المقبل لسوء الأحوال الجوية

أهم الأخبار.. تعطيل الدراسة الخميس المقبل لسوء الأحوال الجوية.. وزير الرياضة: الدوري مستمر ولا نية للتجميد

رسميا .. تعطيل الدراسة في جامعة الأزهر الخميس

بعد قرار مجلس الوزراء.. تعطيل الدراسة في مدارس الدقهلية لمدة 3 أيام

تعطيل الدراسة بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية الخميس

ترشيحاتنا

يحتاج لـ حقن بـ 10 آلاف دولار شهريا.. إعلان تفاصيل وسبب مرض مؤمن زكريا الغامض

مدير المخابرات العامة يزور جنوب السودان ويلتقي سلفاكير

بعد قرار مجلس الوزراء.. تعطيل الدراسة في مدارس الدقهلية لمدة 3 أيام

رسميا .. استاد القاهرة يستضيف مباراتي الأهلي والزمالك بـ أبطال أفريقيا

السعودية: حالتا كورونا من مصر.. وهذه تفاصيل انتشار الفيروس في المملكة

الأهلي يتلقى عرضا فنلنديا لصالح جمعة .. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا من سيارة كلاسيكية عريقة لـ فيروس قاتل يحاربه العالم

أبناء الباسلة .. شباب بورسعيد يروجون للسياحة بـ اللي باللي بالك

هنتعشى إيه النهاردة .. كوردن بلو وأرز مقلي وسلطة كول سلو