الحكومة: لم نصل إلى مرحلة تستدعي تعطيل الدراسة بسبب كورونا.. فيديو

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر في مرحلة لا تستدعي حالة القلق الرهيبة على وسائل التواصل الاجتماعي حول فيروس كورونا.





وأضاف نادر سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" لم نصل إلى تلك المرحلة التي تستدعي الدراسة في مصر". المرحلة التي تستدعي تعطيل





وقرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق اليوم، الثلاثاء، تعطيل الدراسة فى جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، يوم الخميس الموافق 12 مارس 2020، وذلك وفقًا للتقرير الذى تلقاه من الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد.



