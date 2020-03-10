عاصفة وأمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس نهاية الأسبوع.. فيديو

أكد الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد أنه مع نهاية الأسبوع ستشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وستكون يومى الخميس والجمعة القادمة وتقل حدتها يوم السبت.





وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة أنه من المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح بقوة وستصل إلى حد العاصفة في المناطق المكشوفة والصحراوية.





وتابع أنه من المتوقع أن هطول الأمطار بغزارة على بعض المناطق منها القاهرة مؤكدا أن الجميع سيشعر بانخفاض درجة الحرارة لتصل إلى 16 و 17 درجة مئوية.





وأشار دكتور محمود شاهين أنه تم التواصل مع جميع الأجهزة بالدولة قبل هذه الموجة بـ 48 ساعة بما فيها غرفة العمليات بمجلس الوزراء .





وطالب شاهين المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الانارة وكابلات الكهرباء وعدم انتظار السيارات أسفل لوحات الإعلانات مؤكدا أنه يجب على المواطنين التزام المنازل قدر الإمكان.