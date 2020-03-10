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توك شو

ابنة محمد عبد الوهاب تكشف أسلوب حياته في ذكراه الـ 118 ..فيديو

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 10:26 م
محمد عبد الوهاب
محمد عبد الوهاب
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إبراهيم القادري
قالت عصمت محمد عبد الوهاب نجلة موسيقار الأجيال، إن في ذكرى ميلاد محمد عبد الوهاب 118 عبد الوهاب كان فنانا تقليديا عاديا لأن عمله كان شيئا وأولاده وأسرته شيء آخر.


وأضافت عصمت عبد الوهاب خلال حوارها في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أن محمد عبد الوهاب كان أهم شيء في حياته هو الاهتمام بصحته، وكان يخاف على نفسه وعلى أولاده من المرض وكان يهتم بنا في تعليمنا.



وأوضحت عصمت عبد الوهاب ، أن محمد عبد الوهاب كان شديدا معنا ولكن لم يكن يقسو علينا وكان تقليديا جدا.



وتابعت عصمت عبد الوهاب ، أن محمد عبد الوهاب مواعيده وحياته كانت مقدسة جدا وكان صارما جدا بها .


واستكملت عصمت عبد الوهاب  قائلة "، المواعيد لدى ابى كانت تحترم وكنا نخاف منه مجرد أن ينظر الينا".

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