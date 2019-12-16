متسابق ذا فويس يدخل الأعلى مشاهدة من بوابة محمد عبد الوهاب





تمكن المتسابق التونسى مهدى عياشى من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة فى مصر عبر موقع يوتيوب بأدائه الرائع لأغنية "كل ده كان ليه" فى الحلقة قبل النهائية من برنامج المسابقات "ذا فويس" ضمن نسخته الخامسة، التى تذاع بالشرق الأوسط، وحققت الأغنية ما يزيد على ربع مليون مشاهدة بعد طرحها بفترة قليلة.واستطاع 4 مشاركين في برنامج "ذا فويس" أن يتأهلوا إلى الحلقة النهائية من البرنامج، يتنافسون على لقب الموسم الخامس وهم مهدى عياشى، وإيمان عبدالغنى، وفهد مفتخر، ورضوان الأسمر.بينما انطلقت المنافسات بين الفرق فمن فريق راغب غنى ميشال شلهوب "لبنان يا قطعة سما" للراحل وديع الصافي و"خطرنا على بالك" لطونى حنا، إضافة إلى أداء مهدى عياشى أغنية "كل ده كان ليه" لموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، وتأهل من فريق راغب "مهدى عياشى" بحصوله على أعلى نسبة تصويت من الجمهور إلى النهائيات.وتنافست الفرق الغنائية في فريق أحلام، حيث أدت رباب ناجد "موال مهفهفة بالسحر" لفنان العرب محمد عبده، ثم غنت إيمان عبدالغنى "موعود" لـ عبدالحليم حافظ، وانضمت "أحلام" إلى المشتركين في فريقها على المسرح، لتؤدين معًا أغنية "أنا ما استغنى" واختار الجمهور عبر التصوير أن تنتقل إيمان عبد الغنى.بينما تأهل من فريق محمد حماقي، المشترك فهد مفتخر بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت، أهلته إلى المنافسة على اللقب، وتأهل من فريق سميرة سعيد، المشترك "رضوان الأسمر".