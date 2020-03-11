قطاع المعاهد الأزهرية يعلن أرقام جلوس «أبنائنا في الخارج» 2020

أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، عبر موقعها الرسمي على الانترنت ، عن أرقام جلوس طلاب الأزهر الشريف بالخارج، في مختلف المراحل التعليمية.
يأتي ذلك استعدادًا لامتحانات نهاية العام الدراسي 2019 / 2020م.
ويتم البحث على رقم الجلوس بالرقم القومي للطالب ، وعلى ولي الأمر استكمال ملف التقدم كما هو مبين بالمستندات المطلوبة لاستيفاء الملف (إذا كان مبينًا في مربع المستندات المطلوبة) .
وفي حالة عدم استكمال الملف سيتم حجب نتيجة الطالب دون أدنى مسئولية على الإدارة المركزية للامتحانات
وأكدت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية ، على ضرورة استكمال ملف التقديم للطلاب، كما هو مبينًا بنتيجة البحث، وذلك حتى لا يتم حجب نتيجة الطالب.
ولمعرفة رقم الجلوس يمكن لمن يهمه الأمر الضغط هنا .