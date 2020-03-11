AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

قطاع المعاهد الأزهرية يعلن أرقام جلوس «أبنائنا في الخارج» 2020

الأربعاء 11/مارس/2020 - 04:16 ص
قطاع المعاهد الأزهرية
قطاع المعاهد الأزهرية
Advertisements
قســم التعليــــم
أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، عبر موقعها الرسمي على الانترنت ، عن أرقام جلوس طلاب الأزهر الشريف بالخارج، في مختلف المراحل التعليمية.

يأتي ذلك استعدادًا لامتحانات نهاية العام الدراسي 2019 / 2020م.

ويتم البحث على رقم الجلوس بالرقم القومي للطالب ، وعلى ولي الأمر استكمال ملف التقدم كما هو مبين بالمستندات المطلوبة لاستيفاء الملف (إذا كان مبينًا في مربع المستندات المطلوبة) .

وفي حالة عدم استكمال الملف سيتم حجب نتيجة الطالب دون أدنى مسئولية على الإدارة المركزية للامتحانات

وأكدت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية ، على ضرورة استكمال ملف التقديم للطلاب، كما هو مبينًا بنتيجة البحث، وذلك حتى لا يتم حجب نتيجة الطالب. 

ولمعرفة رقم الجلوس يمكن لمن يهمه الأمر الضغط هنا .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المعاهد الأزهرية تضع ضوابط منظمة لامتحانات "الابتدائية" و"الإعدادية"

لطلاب المعاهد الأزهرية.. ننشر مواعيد امتحانات الدور الأول لـ أبناؤنا في الخارج

تعرف على الجدول المقترح لـ امتحانات الثانوية الأزهرية 2020

تعليم كفر الشيخ: منع دخول المحمول في لجان الإعدادية.. ننشر مواصفات الامتحانات المقرر أداؤها غدا لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي...تعرف على الجدول المقترح لـ الثانوية الأزهرية 2020

ترشيحاتنا

ابن محمود البزاوي: أبو العربي عندنا زي سوبرمان في أمريكا

أخيرًا بقت ليا.. أحمد كامل يحتفل بزفافه على نسمة الحريري.. شاهد

إجراء عاجل من مترو الأنفاق لمواجهة كورونا.. تفاصيل

عاصفة وأمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس نهاية الأسبوع.. فيديو

شريف أشرف يبكي ع الهواء ويصرح: الأهلي ظلمني

جوهرة تكشف عن حقيقة ارتباطها بـ عمر كمال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اخرجي من جو الكآبة.. منى فاروق تشعل السوشيال ميديا بـ جلسة تصوير جديدة

10 سيارات زيرو أقل من 200 ألف جنيه .. تعرف عليها.. صور

رغم كورونا.. النجم الأمريكي جيمي جان بالصوت والضوء في الأقصر .. صور