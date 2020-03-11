وزير الاتصالات الأسبق: 2018 عام المرأة والمساواة مع الرجل تزيد الدخل القومي.. فيديو

قال الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، إن مصر لديها استراتيجية كبيرة لتمكين المرأة تم إطلاقها فى عام 2016 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأضاف الدكتور ماجد عثمان خلال حواره التليفزيوني على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن عام 2018 أعتبر أنه عام المرأة ومازالت المؤشرات التي تعبر عن تمكين المرأة فى زيادة مستمرة حتي الآن.





وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، أنه نحتاج لتعديلات تشريعية ودعم القطاع الخاص لعمل توازن لتمكين المرأة العاملة.





وأوضح الدكتور ماجد عثمان، أن عند المساواة بين الرجل والمرأة فى عمليات التشغيل سيتم ارتفاع الناتج للدخل القومي الاجمالى لـ 29% وهذه زيادة ضخمة جدا.



