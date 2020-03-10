بيان وزارة الشباب صادم.. تعليق تامر أمين على خبر إلغاء الدوري العام.. فيديو

قال الإعلامى تامر أمين، إن الهري ترك كورونا واتجه لـ كرة القدم المفيرسة، معلقًا "إحنا بنكافح كورونا و الكورة".

وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن بعض الأشخاص تقوم بنشر شائعات ومنسوبة للمواقع الكبيرة حتى ينخدع المواطنون.

وأشار تامر أمين، إلى أن شاهد خبر اليوم جعله يستغرب، مؤكدًا أن الخبر كان "إلغاء الدوري العام بمصر" وأكد أمين أنه شاهد الخبر أثناء مشاهدة مباراة المقاولون العرب اليوم.

وقال تامر أمين، "يا ريت الناس تبطل هري بالجمبري.. ومتعملش مشكلات فى الشارع المصري".





وأوضح تامر أمين أن بيان وزارة الشباب والرياضة عن تأجيل الدوري كان صادمًا مؤكدًا "الوزارة قالت الدوري مستمر بس من غير جمهور".