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أخبار العالم

عاجل .. الحكومة السودانية تقرر رفع الحد الأدني للأجور

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 10:29 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
قررت الحكومة السودانية اليوم الثلاثاء، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة إلى 3 آلاف جنيه.

وكانت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي قد بدأت في رفع الحد الأدنى لأجور موظفي الخدمة المدنية إلى ثلاثة آلاف جنيهـ بعد العديد من الإضرابات التي شهدها قطاع السكك الحديدية في البلاد.

وكان عمال السكك الحديدية في عطبرة بشمال البلاد وعمال وسائقو الباصات السفرية في كل أنحاء البلاد، قد دخلوا في إضراب منذ السبت الماضي، احتجاجًا على ضعف الأجور. وتسبب الإضراب في ضعف إمداد العاصمة الخرطوم وبقية مدن البلاد بالمواد التموينية، ما أدى إلى شح في المواد البترولية والقمح وغيرها من السلع.

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