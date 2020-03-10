النصر يحمي العبيد من الإيقاف أمام الهلال في الدوري السعودي

"وصيف مسابقة الدوري" ، غدا فريق الرائد في الجولة 22 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتجه فريق النصر إلى عدم مشاركة نجمه عبد الرحمن العبيد الظهير الأيسر في مباراة الغد تحسبا من حصوله على بطاقة صفراء أخرى ، قد توقفه عن الجولة المقبلة الـ23 أمام الهلال المتصدر برصيد 50 نقطة بفارق 8 نقاط عن النصر صاحب الـ42 نقطة.

شهدت الجولة الحادية والعشرين، من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي، مفاجأة كبيرة بسقوط نادي النصر في فخ الهزيمة أمام نظيره الفيصلي، بنتيجة 3/2، ليوسع الفارق بينه وبين المتصدر نادي الهلال إلى 8 نقاط، بعدما حقق الأخير فوزًا ثمينًا، على حساب نادي الاتفاق.





وقبل مرور 9 جولات، على ختام منافسات بطولة الدوري السعودي، فإن الوضع قد تأزم لفريق النصر حامل لقب النسخة الماضية، فيما بات الهلال على بعد خطوات من حسم لقب هذا الموسم.





فريق النصر بدأ الموسم الحالي، على أمل تكرار انتفاضة الموسم الماضي، والتي خطف فيها لقب الدوري السعودي من غريمه الهلال، في الأمتار الأخيرة، بعدما وصل للنقطة 70، بعد لعبة للكراسي الموسيقية طوال الموسم.





وبالرغم من إنهاء نادي النصر، الدور الأول من البطولة السعودية، في صدارة الترتيب، إلا أن الفريق شهد تراجعًا كبيرًا وسلسلة من النتائج السلبية، والتي كان آخرها الهزيمة أمام الفيصلي.





وضع فريق النصر، لا يختلف كثيرًا عن وضعه في الموسم الماضي، غير أن عدة أسباب، أدت إلى تراجع الأداء ومواصلة نزيف النقاط، على العكس تمامًا من نادي الهلال الذي أعاد ترتيب أوراقه، محققًا الفوز في 6 مباريات متتالية، كأكثر فريق تحققيًا للفوز المتتالي هذا الموسم.





أسباب تراجع أداء النصر

فشل المدرب روي فيتوريا، في تحقيق المطلوب، والحفاظ على كيان الفريق الذي بناه خلال الموسم الماضي، والذي بدأ في جني ثماره، بسبب عدد من الأشياء التي أخفق في التعامل معها.





الاعتماد على نفس العناصر وفقدان التدوير

أخطأ المدرب فيتوريا، في اعتماده على عدد من العناصر الأساسية في الفريق، دون العمل على تبديلها أو إراحتها، خوفًا من ضغط المباريات وتلاحمها وهو ما أثر سلبًا على الفريق، على العكس تمامًا، من نادي الهلال الذي تعامل مدربه بذكاء في هذه النقطة، خاصة في ظل تواجد عناصره في المنتخب السعودي.





انخفاض مستوى نجوم الفريق

تراجع مستوى عدد كبير من لاعبي الفريق، أبرزهم صانع الألعاب جوليانو، والحارس جونز، كان سببًا في تراجع الأداء، خاصة في ظل وجود عدد من الإصابات، مما خلق حالة من عدم التجانس بين اللاعبين.





مسلسل أزمات حمدالله

على الرغم من تألق المهاجم الدولي عبدالرزاق حمدالله خلال الموسم الماضي، ومع تصدره ترتيب هدافي النسخة الحالية، إلا أن مهاجم النصر، سبب مشكلة كبيرة لمدرب الفريق، خاصة في احتياجه الشديد إلى خدماته على الرغم من تعدد أزماته داخل الملعب وخارجه – مشاجرات وتغيب عن التدريبات – بسبب إصابة عبدالفتاح آدم وعدم استقبال بديل مناسب.





يذكر أن الجولة المقبلة، تشهد مواجهتين سهلتين نسبيًا إلى حدما لكلا الفريقين، حيث يواجه النصر نظيره الرائد، فيما يتقابل الهلال وجهًا لوجه أمام نادي ضمك.

الجولة الثانية والعشرون، قد ترسم مصير المواجهة وحسم الكفة إلى أحد الغريمين، عندما يتقابل الفريقان في قمة الجولة، إذ يسعى نادي الهلال إلى الثأر من هزيمته في الدور الأول، وهو ما قد يساعده على توسيع الفارق وحسم اللقب مبكرًا.



