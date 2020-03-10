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ثقافة

دارين حداد تنافس فى رمضان بسوق الحرير

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:19 م
صدى البلد
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طارق موسى
تواصل النجمة التونسية دارين حداد تصوير مسلسلها السوري الجديد سوق الحرير .

 وتلعب فيه دارين دور طبيبة مصرية تعيش في فرنسا وتنتقل عائلتها لسوريا ويحبها بطل العمل النجم السوري بسام كوسا ويحاول الارتباط بها طوال الحلقات.
 
وتخوض دارين  مغامرات وتحديات كبيرة في العمل اهمها انها نجمة تونسية تلعب دور فتاة مصرية في مسلسل سوري. 

ويظهر في المسلسل عائلة بطلة العمل دارين حداد الارستقراطية المصرية. 

يذكر ان المسلسل يندرج تحت الإطار التراثي الشعبي السوري و تدور أحداثه في خمسينيات و ستينيات القرن الماضي.  ، العمل من فكرة بسام الملا و كتبت السيناريو و الحوار فيه للكاتبة " حنان حسين المهرجي " و يقوم بإخراجه الأخوين " بسام الملا ومؤمن الملا. وسيتم عرضه في شهر رمضان المقبل. 

ويلعب بطولته كل من النجوم بسام كوسا  ودارين حداد وسلوم حداد  واسعد_فضة   وكاريس بشار ونيهال عنبر وعبد الرحيم حسن وماجد الشرقاوي. 

على صعيد أخر تلعب دارين البطولة النسائية للمسلسل التونسي الجاسوس مع النجم التونسي لطفي العبدلي من تأليف وإخراج ربيع التكالي ويشاركهم البطولة كل من لطيفة القفصي ومايا تبارا ورياض النهدي وحمادي غوار.
وتلعب فيه دارين دور جاسوسة اسمها كارما.وكانت دارين قد أعلنت عن العمل من خلال نشر صورة  لها تجمعها بشريكها في البطولة الفنان لطفي العبدلى على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

يذكر أنّ دارين قد اتجهت إلي مصرسنة 2011، ودرست التمثيل هناك، وكانت أولى مشاركاتها مع النجم عادل امام في مسلسل “فرقة ناجي عطا الله” (2012)، لتبرز من خلاله وتشارك في عديد الأعمال الدرامية الأخرى في مصر على غرار “زي الورد” (2012)، “نصيبي وقسمتك” (2016) و”بين عالمين” (2017)…  كما خاضت تجارب سينمائية و مسرحية أيضا أبرزها “الفيل الأزرق (2014)، “و”حملة فريزر” (2016).
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