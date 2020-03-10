متحدث الصحة يزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا .. فيديو

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن إجمالي الحالات التي ثبت إيجابية العينات الخاصة بها فيما يخص إصابتها بفيروس كورونا وصل إلى 59 حالة على مستوى الجمهورية حتى الآن، مشيرًا إلى أن هذا العدد يتضمن الشخص الألماني الجنسية المتوفى جراء الفيروس، والذي لم يقض في مصر سوى 6 أيام بالتحديد.





وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف الأسبوع"، الذي يقدمه الإعلامي ريمون فضل الله، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الثلاثاء، أن عدد الحالات التي تحولت من إيجابية إلى سلبية وصلت إلى 26 حالة، مشيرًا إلى أن الحالات التي ثبت إيجابية التحاليل الخاصة بها تم حجزها في مستشفى العزل التابع لوزارة الصحة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة، موضحًا أن الـ26 حالة الذين تحولت نتيجة التحاليل الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية في طريقهم للتعافي نهائيًا من الفيروس.





وأوضح أن كل محافظة بها مستشفى خاص بالحجر الصحي على مستوى الـ27 محافظة، مشيرًا إلى أنهم كانوا في البداية يحجزون كل الحالات المشتبه في إصابتها في مستشفى واحد مُخصص للعزل ويتم تحويل جميع الحالات على هذا المستشفى تلقائيًا، مشيرًا إلى أن المستشفى لا يوجد في منطقة سكنية ولكن يبعد بكثير عن المناطق السكانية والتلوث منعًا لانتشار العدوى، لافتًا إلى أنهم حاليًا يحولون أي حالة مصابة بالفيروس للمستشفيات الأخرى على مستوى الجمهورية والمُجهزة بشكل كامل بالمعامل الفيروسية وأقسام الأشعة اللازمة.





وأشار إلى أن مصر من الدول منخفضة الإصابات بفيروس كورونا، موضحًا أن الوزارة بالأمس سحبت عينات حوالي 20% من العاملين بالفنادق العائمة والثابتة والمراكب النيلية والثابتة في محافظتي الأقصر وأسوان للاطمئنان على زائري وضيوف مصر من ناحية والعاملين في مجال السياحة في هاتين المحافظتين من ناحية أخرى.





وأكد أن عدد العينات التي تم سحبها كانت لعدد 855 عينة وتم تحليلها في المعامل المركزية وجاءت نتيجتهم جميعًا سلبية صباح اليوم، موضحًا أن هذه تُعد رسالة طمأنينة للعاملين في قطاع السياحة في محافظتي الأقصر وأسوان ولكل ضيوف مصر من السائحين بأن السياحة آمنة والوضع آمن في مصر تمامًا ولا يوجد ما يدعو للخوف، مؤكدًا على أن المركب الذي شهد عينات إيجابية لفيروس كورونا في بداية الأمر بمحافظة الأقصر تم تعقيمه بالكامل ونقل المصابين وحالات الاشتباه لمستشفيات العزل على الفور؛ وفيما يخص الحالات التي ثبت سلبية العينات الخاصة بها تم نقلها للفندق الخاص بالحجر الصحي على الفور.



