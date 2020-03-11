شاهد.. سعر ومواصفات هوندا اوديسى 2021.. صور

أعلنت شركة هوندا لصناعة السيارات عن تقديم أوديسي موديل 2021 والتي تعد واحدة من سيارات الميني فان الأكثر مبيعًا في السنوات العشر الماضية للجمهور في معرض نيويورك للسيارات الشهر المقبل.

ويلاحظ على السيارة الجديدة بعد الاعلان عنها رسميا حصولها على شبك أمامي مظلم مع شريط كرومي في الأعلى، و اكصدام خلفي معاد تصميمه وأغطية مصابيح الضباب، بالإضافة إلى مصابيح أمامية LED أكثر فعالية، وحواف سوداء لامعة أسفل النافذة الخلفية مع شريط كرومي يشبه المستخدم في الواجهة المحدثة.

السيارة الجديدة تأتي بمحرك i-VTEC V6 سعة 3.5 لتر يولد قوة 280 حصان، ويتصل المحرك حصريًا بناقل حركة أوتوماتيكي بعشر سرعات .

و يحصل إصدار تورينج وإلايت بتطريز اسود، ويأتي طراز إلايت الذي يتصدر التشكيلة بجلود مقاعد الصفين الأول والثاني، وغرز بألوان مختلفة على كل الصفوف الثلاثة، بالإضافة إلى مرايا جانبية تعتم تلقائيًا وجنوط 19 بوصة جديدة.





وسيتم الإعلان عن تفاصيل الأسعار في وقت لاحق من هذا العام عندما يتم طرحها للبيع، ولكن يُتوقع أن يبدأ سعرها من الإصدار الحالي والذي يبدأ من 37,790 دولار.