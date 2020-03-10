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رياضة

أخبار الرياضة السعودية.. فهد المولد يصل جدة.. الدعيع يتغزل في الأفضل بالدوري السعودي.. قرار حاسم بشأن الـ7 أجانب

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:36 م
صدى البلد
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ريهام بكير
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية السعودية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي السعودي ، وجاءت كالآتي:

دشن جمهور الفرق المنافسة لفريق الهلال هشتاج على موقع التغريدات القصيرة تويتر بعنوان الفار خادم الهلال في إشارة منهم بأن التحكيم دائما ما يقف في صف الزعيم السعودي . 

أعلن نادي الأهلي السعودي عن غياب حارسه محمد العويس لمدة 3 أسابيع بسبب كسر على مستوى الأصبع قد تعرض له خلال التدريبات التأهيلية التي كان يخوضها تمهيدا لعودته للملاعب مرة أخرى. 

أعلن نادي الشباب السعودي في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني استعاده نجم الفريق الجزائري جمال بلعمري الذي قد تعرض لإصابة على مستوى الكاحل أبعدته عن الفريق . 

اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم، استمرار 7 لاعبين أجانب لكل فريق في الموسمين المقبلين، في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، كما قرر الاتحاد تأجيل انعقاد الجمعية العمومية المقرر إقامته 26 مارس الجاري إلى موعد يحدد لاحقًا بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

ولاقى هذا القرار غضبا كبيرا من شريحة كبيرة من الجمهور السعودي والذي انتقد مجلس اتحاد الكرة بسبب أن وجود 7 لاعبين في كل فريق سوف يدمر المواهب السعودية مما سوف يؤثر بالتالي بالسلب على المنتخب السعودي. 

ظهر فهد المولد قائد فريق اتحاد جدة في تدريبات فريقه ، الثلاثاء، بعد غياب 300 يوما عن اللعبة بعد إيقافه لمدة عام بناء على قرار لجنة المنشطات السعودية.

قال محمد الدعيع  حارس فريق الهلال والمنتخب السعودي السابق إن سالم الدوسري لاعب فريق الهلال أفضل لاعب محلي بالدوري السعودي. 

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