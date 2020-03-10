وزيرة الصحة: مغادرة 48 أجنبيا كانوا متواجدين على متن إحدى البواخر النيلية بمحافظة الأقصر.. عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع بالمحافظات

وزارة الصحة:
= مغادرة 48 أجنبيًا كانوا متواجدين على متن إحدى البواخر النيلية بمحافظة الأقصر أمس الثلاثاء
= مغادرة 35 أجنبيًا آخرين إلى بلادهم صباح اليوم بعد سلبية نتائج تحاليلهم لفيروس كورونا المستجد
= عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع بالمحافظات
أعلنت وزارة الصحة والسكان، مغادرة 48 أجنبيًا كانوا متواجدين على متن إحدى البواخر النيلية بمحافظة الأقصر، إلى بلادهم مساء أمس الثلاثاء، كما سيغادر 35 أجنبيًا آخرين إلى بلادهم اليوم الأربعاء.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هؤلاء الأجانب غادروا محافظة الأقصر إلى بلادهم بعد متابعة حالتهم الصحية والتأكد من سلبية نتائج تحاليلهم لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وبناء على طلب دولهم للعودة إلى بلادهم واتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وأكد مجاهد عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ماتم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد "الجوية، البرية، البحرية"، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وأكدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أن مصر من الدول منخفضة الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ وأن هناك 59 إصابة بالفيروس بمصر تم اكتشاف 51 منها بالإجراءات الاحترازية دون ظهور أي أعراض مرضية عليهم.
وقالت وزيرة الصحة خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير السياحة والآثار خالد العناني ووزير الدولة للإعلام أسامة هيكل الذي عقد أمس الثلاثاء: "إن مصر كانت من أولى الدول التي اتخذت إجراءات احترازية قوية على مستوى العالم؛ كما إنها من أول ثلاث دول على مستوى العالم اتخذت إجراءات احترازية في مطاراتها منذ إعلان منظمة الصحة العالمية عن الفيروس في 7 يناير الماضي".
وأضافت أن الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها تؤكد قوة الدولة المصرية والمنظومة الصحية في مصر؛ وأنه تم إجراء الفحوصات على عينة عشوائية تبلغ 558 شخصا من العاملين في المراكب النيلية العائمة والثابتة.
وتابعت أن مصر تملك أحدث الكواشف لفيروس كورونا؛ وأنها من أولى 4 دول في المنطقة تملك تلك الكواشف؛ كما ستصل غدا أول دفعة من الكواشف السريعة للفيروس وسيتم تعميمها في كافة المطارات والموانئ، ولفتت إلى أن هناك تعاونا مع منظمة الصحة العالمية وطلبت مصر بعثة إضافية للعمل في مصر.
وشددت الوزيرة على أنه لا يوجد أي حالة إصابة أو أعراض بين الطواقم الطبية المصرية وتم إجراء الكشف عليهم، وأوضحت أن مصر من أولى الدول التي تجري كشف التقصي والتأكد على صحة المواطنين لحماية كافة الموجودين داخل مصر.