أتالانتا إلى دور الـ 8 فى أبطال أوروبا بالفوز على فالنسيا 8 - 4

تأهل فريق أتالانتا الإيطالي إلى دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا بعد إقصاء مضيفه فالنسيا الإسباني لفوزه عليه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بمجموع 8 -4،فى المبارتين ضمن منافسات إياب دور الـ 16، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "ميستايا".



وأحرز أتالانتا الهدف الأول عن طريق إليتش من نقطة الجزاء فى الدقيقة 6.





وجاء هدف التعادل وأرسل تمريرة بينية لداخل منطقة الجزاء لجاميرو حاول لويس بالمينو تشتيت الكرة ولكن وصلت في النهاية لجاميرو داخل منطقة الجزاء فسددها الفرنسي على يمين الحارس محرزًا هدف التعادل.





وعزز أتالانتا من تقدمه الهدف الثاني لأتالانتا عن طريق يوسب إليتش من نقطة الجزاء.





وجاء هدف التعادل لصالح فالنسيا بعد بداية الشوط الثاني عبر توريس الذي أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين حولها جاميرو برأسه داخل الشباك.



باريخو أرسل تمريرة بينية رائعة لفيران توريس خلف المدافعين أنفرد على أثرها اللاعب بالحارس فسدد توري الكرة من فوق الحارس بشكل رائع ليحرز الهدف الثالث لفريقه فالنسيا.





وعادت الكتيبة الإيطالية وسجل التعادل من هجمة مرتدة وصلت الكرة لزاباتا على الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء لتصل لإليتش على حدود منطقة الجزاء فسددها الأخير على يسار الحارس داخل الشباك.



وجاء الهدف الرابع بعدما مرر فرولر الكرة بطريقة رائعة لإليتش داخل منطقة الجزاء فسددها الأخير من لمسة واحدة على يمين الحارس داخل الشباك.





وجاء تشكيل فالنسيا: ياسبر سيلسن، دانييل فاس، فرانسيس كوكلين، مختار دياخابي، خوسيه لويز جايا، جيوفري كوندوبيا، كارلوس سولير، دانييل باريخو، فيرنان توريس، كيفن جاميرو، رودريجو.





وتضمن أتالانتا: ماركو سبورتيلو، ماتيا كالدارا، لويس بالومينو، بيرات ديمسيتي، روبن جوسينس، ريمو فريلير، مارتن دي رون، هانز هاتيبور، أليخاندرو جوميز، يوسيب إيليشيتش، ماريو باشاليتش.





وكانت مباراة الذهاب في إيطاليا، انتهت بفوز أتالانتا على فالنسيا، بنتيجة 4 - 1.