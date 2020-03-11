ابن محمود البزاوي: أبو العربي عندنا زي سوبرمان في أمريكا

قال المخرج أكرم البزاوي، ابن الفنان محمود البزاوي، إنه يحب تصوير الأفكار التي تكون من تفكيره .





وأضاف أكرم البزاوي في حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" لما دخلت الشغلانة كنت فاكر إني داخل على ملاهي، واتمرمطّ 5 سنوات في عمل الإخراج".





وتابع أكرم البزاوي: "قررت تصوير فيلم تسجيلي عن رحلة البحث عن ابو العربي في محافطة بورسعيد".





وأكمل أكرم البزاوي: " زي ما أمريكا عندها سوبر مان؛ ا حنا عندنا ابو العربي في بورسعيد، وهو بطل خارق مماثل لأبطال خارقة في أمريكا ".





واختتم أكرم البزاوي: "أبو العربي شخصية متصدقة في بورسعيد على إ نه بطل خارق رغم أنني لم أقابله".



