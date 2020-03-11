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توك شو

ابن محمود البزاوي: أبو العربي عندنا زي سوبرمان في أمريكا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 03:34 ص
محمود البزاوي ونجله
محمود البزاوي ونجله
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هاني حسين
قال المخرج  أكرم البزاوي، ابن الفنان محمود البزاوي، إنه يحب تصوير الأفكار التي تكون من تفكيره .

وأضاف أكرم البزاوي في حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  لما دخلت الشغلانة كنت فاكر إني داخل على ملاهي، واتمرمطّ 5 سنوات في عمل الإخراج".

وتابع أكرم البزاوي: "قررت تصوير فيلم تسجيلي عن رحلة البحث عن ابو العربي في محافطة بورسعيد".

وأكمل أكرم البزاوي: "زي ما أمريكا عندها سوبر مان؛ احنا عندنا ابو العربي في بورسعيد، وهو بطل خارق مماثل لأبطال خارقة في أمريكا".

واختتم أكرم البزاوي: "أبو العربي شخصية متصدقة في بورسعيد على إنه بطل خارق رغم أنني لم أقابله".

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