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أخبار البلد

الوطنية للصحافة تعدل مواعيد الصمت الانتخابي لمؤسسات أ ش أ وروز اليوسف والقومية للتوزيع

الأربعاء 11/مارس/2020 - 01:27 ص
صدى البلد
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أ ش أ
عدلت الهيئة الوطنية للصحافة مواعيد الصمت الانتخابي لمؤسسات روز اليوسف ووكالة أنباء الشرق الأوسط والشركة القومية للتوزيع، ليصبح السبت الموافق ١٤ مارس الجاري. 

وكانت الهيئة قد قررت، في وقت سابق، تأجيل الانتخابات التي كان مقررًا إجراؤها، يوم الخميس 12 مارس، في مؤسسات روزاليوسف ووكالة أنباء الشرق الأوسط والشركة القومية للتوزيع إلى يوم الأحد 15 مارس بنفس الجداول والشروط وأماكن اللجان وكافة الإجراءات المعلن عنها من قبل.
وأشارت الهيئة، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن التأجيل يأتي نظرًا للظروف الجوية المتوقعة الخميس القادم التي تشير إلى احتمالات هبوب عاصفة وأمطار رعدية، وللتيسير على المرشحين والناخبين في المؤسسات الصحفية القومية في أداء حقهم الانتخابي في يسر وسهولة.

وتجرى الانتخابات للمرة الأولى وفقا لقانون الهيئة الوطنية للصحافة 179 لسنة 2018 لانتخاب ستة أعضاء في مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية وستة أعضاء في الجمعيات العمومية لها. 

وتتشكل مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية بقرار الهيئة الوطنية للصحافة من 13 عضوًا هم: رئيس مجلس إدارة، تختاره الهيئة، وستة أعضاء منتخبين؛ اثنان من الصحفيين، واثنان من الإداريين، واثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها بالاقتراع السرى المباشر، إضافة إلى اختيار رئيس مجلس الإدارة لستة أعضاء من ذوي الخبرات الصحفية والمالية والاقتصادية والمحاسبية والقانونية لاستكمال التشكيل.

وتُشكل الجمعيات العمومية بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة من: رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وثلاثة من أعضاء الهيئة غير المنتمين للمؤسسة الصحفية، وسبعة من الخبراء المتخصصين فى المسائل الاقتصادية والمالية والمحاسبية والقانونية من خارج المؤسسة تختارهم الهيئة، وستة من العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية يتم انتخابهم بالاقتراع السرى المباشر؛ اثنان من الصحفيين واثنان من الإداريين واثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها.

وبدأت الانتخابات بمؤسسة الأهرام الخميس الموافق 5 مارس، ثم أخبار اليوم ودار الهلال يوم الأحد 8 مارس، ثم دار التحرير ودار المعارف اليوم الثلاثاء 10 مارس، ثم مؤسسات روز اليوسف ووكالة أنباء الشرق الأوسط والشركة القومية للتوزيع يوم الأحد الموافق 15 مارس. 

وقررت الهيئة الوطنية للصحافة الإعلان الرسمي لنتائج انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة في المؤسسات الصحفية القومية في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء 17 مارس الجاري، بعد انتهاء عمليات الفرز وتدقيق النتائج، مع الأخذ في الاعتبار أن القضاة المشرفين على الانتخابات يعلنون نتائج انتخابات في كل مؤسسة بعد انتهاء عمليات الفرز.
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