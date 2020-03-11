أخيرًا بقت ليا.. أحمد كامل يحتفل بزفافه على نسمة الحريري.. شاهد

احتفل المطرب أحمد كامل بحفل زفافه على نسمة الحريري، مساء الثلاثاء، في أحد الفنادق الكبرى، بحضور عدد كبير من أصدقائه النجوم والفنانين وسط جو عائلي مميز.





ونشر أحمد كامل عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورًا له مع زوجته، ياسمين الحريري ، من حفل الزفاف ، وعلق عليها ، "أخيرًا هي لي".





وانهالت التعليقات من متابعيه علي الصورة، وجاء من بينها "مبرووووك يا كامل ربنا يحميكم ويسعدكم" و " الف مبروووووك ربنا يحميكم" و "مبرووك يا عريس" و " ربنا يحميكم".





ويحتفل الفنان احمد كامل بحفل زفافه على نسمة الحريري؛ بعد قصة حب كبيرة جمعت بينهما.





يُذكر أن أبرز أعمال أحمد كامل الفنية، أغنية "كانسر"، و"ولا بننسى"، و"ماتزعليش"، و"مبقتش اخاف"، و"يا ليل"، و"مش شرط"، وغيرها.