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أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا ومصابي فيروس كورونا في الصين

الأربعاء 11/مارس/2020 - 03:06 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا
ارتفاع حصيلة ضحايا ومصابي فيروس كورونا في الصين
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات الصينية تسجيل 6 إصابات جديدة بالعاصمة بكين.

وأوضحت أن جميع الإصابات الجديدة لأشخاص قادمون من إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية.

كما أعلنت الصين وفاة 22 شخصا جراء الاصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي ضحايا الفيروس في البلاد الى 3158 حالة وفاة.

وسجلت الصين بنهاية الثلاثاء 24 حالة إصابة جديدة بالفيروس ما يرفع عدد المصابين الى 80778 حالة.

يأتي ذلك بعدما، أعلنت منظمة الصحة العالمية، شفاء نحو 70% من إجمالي المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في الصين، والبالغ عددهم نحو أكثر من 80 ألف شخص.

وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسوس، في مؤتمر صحفي، ، حول تفشي فيروس كورونا المستجد، أن 93% من إجمالي الحالات المؤكد إصابتها بالمرض والبالغ عددها نحو أكثر من 114 ألف شخص، هم من 4 دول فقط، في إشارة إلى الصين وإيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران.

وشدد جبريسوس على  أنه "لايزال من الممكن السيطرة على الوضع"، مضيفًا "خلاصة القول هي أننا لسنا تحت رحمة هذا الفيروس".
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