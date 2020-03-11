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أخبار العالم

إندونيسيا تسجل أول حالة وفاة بـ كورونا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:07 ص
إندونيسيا تسجل أول
إندونيسيا تسجل أول حالة وفاة بـ كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت إندونيسيا، تسجيل أول حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ووفقًا لصحيفة "جاكرتا بوست"، قال مدير عام مكافحة الأمراض والوقاية منها بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، إن الحالة الـ 25 توفيت في حوالي الساعة الثانية من صباح اليوم، الأربعاء، بعد ما يقرب من ثلاثة أيام من تلقي العلاج.

وأضاف يوريانتو أنه تم إدخال المريض وهو مواطن أجنبي يبلغ من العمر 53 عامًا، إلى المستشفى في حالة حرجة بسبب إصابته بأمراض سابقة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وفرط نشاط الغدة الدرقية وأمراض الرئة، ما أدى إلى تدهور حالته ووفاته.

وسجلت إندونيسيا، حتى الآن، 27 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
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