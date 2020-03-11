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محافظات

تنفيذي الحسنة يقرر حصر احتياجات القرى الأكثر فقرا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:34 ص
صدى البلد
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احمد صالح
قرر المجلس التنفيذى لسكرتيري القري بمركز الحسنة ،اليوم ، برئاسة المهندس أحمد عبد الحليم سالمان ، رئيس مركز ومدينة الحسنه ،بوسط سيناء  بحث موقف المشروعات التي يجري إقامتها بالقرى الأكثر فقرا وعرض جميع احتياجات هذه القرى ، وبحث أهم المشاريع المستقبلية التي يمكن أن تقام بها،طبقا للتمويل المتاح في الخطة الاستثمارية لمركز الحسنة.

كما بحث الاجتماع الأضرار التي سببتها السيول التي تعرضت لها المنطقة خلال الأسبوع الماضي ومتابعة عمليات الإصلاح الطرق وذلك بالتواصل مع هيئة الطرق.

واكد اجتماع المجلس، على ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت الحكومية والشوارع الرئيسية من خلال التحكم في إضاءة كشافات الشوارع.

إلى جانب المتابعة المستمرة مع الوحدات الصحية بكل قرية لمتابعة الإصابة بفيروس كورونا ومتابعة المدارس بالقرية لمقاومة الفيروس بالتنسيق مع الإدارة الصحية.

وأكد رئيس المجلس، على جميع سكرتيري القرى بضرورة تنفيذ برنامج الاجتماع والمتابعة المستمرة مع مجلس المدينة وذلك لتلبية احتياجات المواطنين فى جميع القرى.

كما طالب رئيس المجلس سرعة تحديث البيانات المستمرة من رؤساء القرى للوقوف على المستجدات بكل قرية والدقة فى عرض البيانات، صرحت بذلك هبه عبد الحميد مسؤول العلاقات العامة بالمجلس.

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